Vidarbha Rain: विदर्भात पावसाला सुरवात, बळीराजा सुखावला; पिकांना जीवदान, शेतकऱ्यांना दिलासा, अनेक जिल्ह्यांत शेतीकामांना वेग

नागपूर: गेल्या काही दिवसांपासून दडी मारलेल्या पावसाने अखेर मंगळवारी विदर्भभर पुनरागमन करत सर्वत्र समाधानकारक हजेरी लावली. बहुतांश जिल्ह्यांत संततधार किंवा रिमझिम पाऊस झाल्याने कोमेजलेल्या खरीप पिकांना जीवदान मिळाले असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जोरदार पाऊस नसला तरी पिकांसाठी हा पाऊस वरदान ठरत असून पेरणी, रोवणी आणि आंतरमशागतीच्या कामांना वेग आला आहे. .मात्र, अनेक भागांतील धरणे, नदी-नाले अद्यापही पूर्णपणे भरलेले नसल्याने आणखी पावसाची गरज कायम आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात मंगळवारी पहाटेपासून सर्वदूर पाऊस झाला. सकाळी साडेदहापर्यंत १२.३ मिमी पावसाची नोंद झाली. या पावसामुळे पिकांना नवसंजीवनी मिळाली असून शेतकऱ्यांची चिंता कमी झाली आहे. वाशीमः जिल्ह्यात मागील तीन दिवसांत १२.३ मिमी पाऊस झाला. मात्र, पावसाचे वितरण असमान असल्याने नदी-नाले अजूनही कोरडे आहेत. मालेगाव तालुक्यात केवळ ८ मिमी पावसाची नोंद झाली..Pune Rain: धरणसाखळीला पावसाचा जबरदस्त बूस्ट! अवघ्या २४ तासांत १,३८० एमसीएफटी पाण्याची आवक, साठा ७३% वर.वर्धाः जिल्ह्यात मागील २४ तासांत १८.४ मिमी पाऊस झाला. जुलै महिन्यात आतापर्यंत ११८.६ मिमी म्हणजेच ४३.४ टक्के पर्जन्यमान झाले आहे. जिल्ह्यात ९२ टक्के पेरणी पूर्ण झाली असली तरी प्रमुख धरणांतील जलसाठा अद्याप ५० टक्क्यांखालीच आहे. चंद्रपूर ः जिल्ह्यात जून महिना जवळपास कोरडाच गेल्यानंतर मंगळवारी दिवसभर रिमझिम पाऊस झाला. या पावसामुळे शेतकरी सुखावला असून जिल्ह्यात आतापर्यंत ३ लाख ४८ हजार ९०८ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. दोन महिन्यांत २२८.१० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. बुलडाणा ः जिल्ह्यात नऊ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने पुन्हा हजेरी लावली. जिल्ह्यात खरीपाची पेरणी १०८ टक्के क्षेत्रावर झाली असली तरी दीर्घ खंडामुळे दुबार पेरणीची भीती कायम आहे. आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या २५.३५ टक्के पाऊस झाला आहे..गोंदियाः जिल्ह्यात १८ जुलैनंतर पुन्हा सक्रिय झालेल्या पावसामुळे शेतकरी समाधानी आहेत. २१ जुलैपर्यंत ४२६.६ मिमी पावसाची नोंद झाली असून ती सरासरीच्या सुमारे ९० टक्के आहे. हंगामातील अपेक्षित पर्जन्यमानाच्या ३५ टक्के पाऊस आतापर्यंत झाला आहे. भंडाराः जिल्ह्यातही गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे रोवणीच्या कामांना गती मिळाली आहे. सर्व तालुक्यांत समाधानकारक पाऊस झाल्याने शेतकरी उत्साहित आहेत. अकोला ः जिल्ह्यात जूनअखेर ११५.७ मिमी, तर जुलैमध्ये आतापर्यंत ६६.४ मिमी पाऊस झाला असून एकूण पर्जन्यमान २३८.३ मिमीवर पोहोचले आहे. आगामी काही दिवसांत चांगला पाऊस झाल्यास पेरणी आणि पिकांच्या वाढीस आणखी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा कृषी क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे..CJI Surya Kant: लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "आम्ही पाहू".वीज पडून एकाचा मृत्यू अमरावती ः जिल्ह्यात दोन दिवसांत १४.३ मिमी पाऊस झाला असून जुलै महिन्यात आतापर्यंत ७७.७ मिमी पाऊस झाला आहे. खरीप हंगामात ५.८९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच सरासरीच्या ८६ टक्के पेरणी झाली आहे. दर्यापूर तालुक्यातील गोळेगाव येथे वीज पडून प्रवीण सुभाष चव्हाण (३२) यांचा मृत्यू झाला.दोन दिवसांत ३६.१ मिमी पाऊस गडचिरोलीः जिल्ह्यात दोन दिवसांत ३६.१ मिमी पाऊस झाला. अनेक भागांत धान रोपांची रोवणी सुरू झाली असून शेतीकामांना वेग आला आहे. सध्या नदी-नाले धोक्याच्या पातळीपासून दूर असले तरी संततधार पाऊस कायम राहिल्यास काही गावांचा संपर्क तुटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.