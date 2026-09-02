Vidarbha Rainfall Deficit: अकराही जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस; विदर्भाला एल-निनोचा जबर फटका, सिंचनाअभावी बळीराजाची चिंता वाढणार

नागपूर: जुलैमध्ये धुवाधार बरसल्यानंतर पावसाने ऑगस्ट महिन्यात घोर निराशा केली. त्यामुळे नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात पावसाची तूट वाढली आहे. विदर्भातील अकराही जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली असून अमरावती, अकोला व नागपूरमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे. सप्टेंबरमध्येही कमी पावसाचा अंदाज असल्याने दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे..यंदाच्या पावसाळ्यावर एल-निनोचा तीव्र प्रभाव असल्यामुळे वरुणराजा दगा देणार, अशी चिन्हे दिसत होती. मॉन्सूनचे उशिरा आगमन झाल्यानंतर जून महिन्यात अपेक्षेप्रमाणे कमी पाऊस पडला. मात्र जुलै महिन्यात विशेषतः उत्तरार्धात दणक्यात बरसल्याने पावसाची तूट बऱ्याच प्रमाणात भरून निघाली. परंतु, ऑगस्टने पुन्हा दगा दिला..Shiv Sena : ठाकरे गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार; धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर.या महिन्यात विदर्भात सरासरीच्या तब्बल ५८ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली. उल्लेखनीय म्हणजे, अकराही जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली. केवळ गोंदिया व बुलडाणामध्येच सरासरीइतका पाऊस झाला. सर्वाधिक चिंताजनक स्थिती अमरावती, अकोला आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये आहे. येथे अनुक्रमे ३८, ३४ व ३१ टक्के कमी पाऊस बरसला. यंदाच्या पावसाळ्यातील शेवटचा महिना शिल्लक असून, सप्टेंबरमध्येही कमी पाऊस राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचवेळी मधल्या काळात.ऑगस्टने बिघडवले गणित एल-निनोच्या प्रभावानंतरही जुलैअखेरपर्यंत विदर्भातील अकरापैकी दहा जिल्ह्यांमध्ये पावसाने सरासरी गाठली होती. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात अर्ध्यापेक्षाही कमी पाऊस पडल्याने एकूणच गणित बिघडले आहे. अकोल्यात सरासरीपेक्षा ८४ टक्के, अमरावती ८२ टक्के, यवतमाळ येथे ७८ टक्के, वर्धा येथे ७३ टक्के आणि नागपुरात ७१ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली..विदर्भात सर्वाधिक पाऊस जुलैनंतर ऑगस्ट महिन्यात पडतो. मात्र, एल-निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे यावर्षी सर्वच जिल्ह्यांमध्ये कमी पावसाची नोंद झाली. सप्टेंबरमध्येही कमी अधिक प्रमाणात असेच चित्र राहणार आहे, जी वैदर्भीयांसाठी चिंतेची बाब आहे. -प्रा. सुरेश चोपणे, हवामानतज्ज्ञ.आणखी मोठा खंड पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विदर्भातील पावसाची एकूण परिस्थिती निराशाजनक असल्यामुळे साहजिकच बळीराजाचीही चिंता वाढली आहे. कमी पावसाचा फटका खरीपासह रब्बी पिकांनाही बसण्याची दाट शक्यता आहे. विदर्भात दरवर्षी सरासरी १, ०५७ मिलिमीटर पाऊस पडतो. यावेळी हा आकडा पार होण्याची शक्यता धूसर आहे..Shiv Sena : ठाकरे गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार; धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर.विदर्भात तीन महिन्यांमध्ये झालेला पाऊस जिल्हा पडलेला पाऊस अपेक्षित पाऊस तूट नागपूर ५३८ मिमी ७७७ मिमी उणे ३१ टक्के अमरावती ४२३ मिमी ६७८ मिमी उणे ३८ टक्के अकोला ३८४ मिमी ५८७ मिमी उणे ३४ टक्के गोंदिया ९२२ मिमी १०२१ मिमी उणे ३ टक्के वर्धा ५३५ मिमी ६६० मिमी उणे २२ टक्के चंद्रपूर ६४९ मिमी ९०५ मिमी उणे ३८ टक्के यवतमाळ ५७८ मिमी ६७६ मिमी उणे १६टक्के गडचिरोली ८७८ मिमी १०८८ मिमी उणे १९ टक्के भंडारा ६६२ मिमी ९१२ मिमी उणे १२ टक्के वाशीम ४५२ मिमी ६३३ मिमी उणे २९ टक्के बुलडाणा ४८० मिमी ५२४ मिमी उणे ८ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.