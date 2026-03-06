Vidarbha Tourism Development: विदर्भात पर्यटनाला वाव, पण विकासाची दृष्टी हवी

नागपूर : येणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधील पर्यावरण संवर्धन आणि पर्यटन विकासाच्या कामांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले जात आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनस्थळांचा विकास, इको-टुरिझम प्रकल्प आणि पर्यावरणीय उपक्रमांसाठी निधी मिळून सकारात्मक कामे सुरू असताना, अनेक ठिकाणी निधीअभावी प्रकल्प रखडलेले आहेत..त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून पर्यावरण संवर्धन, पर्यटन विकास आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांसाठी अधिक निधीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे विदर्भातील निसर्ग, जंगल, धार्मिक, जलाशये येथील पर्यटनाला भरपूर संधा आहे. पण त्यासाठी जसा निधी हवा, तसेच पर्यटनाच्या विकासाची दृष्टीची व तशा धोरणाची गरज आहे..Sindhudurg Tourism : समुद्रकिनाऱ्यापलीकडे सिंधुदुर्ग; फार्मस्टे-होमस्टेमुळे पर्यटनाची नवी ओळख .ताडोबाने वाढले पर्यटन• चंद्रपूर : औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात अनेक पर्यटनस्थळे विकसित करण्यात आली आहे. यात विसापूर येथील बॅाटनिकल गार्डन आणि जिवती येथील माणिकगड पहाड, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा समावेश आहे. पर्यटन क्षेत्रातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात इको-टुरिझम (निसर्ग पर्यटन) विकासासाठी मोठा निधी मंजूर केला आहे. ज्याचा थेट फायदा चंद्रपूर जिल्ह्याला झाला आहे. यासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला. ताडोबा व बॅाटनिकल गार्डनमुळे जिल्ह्यातील पर्यटन लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. तसेच जिल्ह्यात मायनिंग टुरिझमला चालना देण्यासाठी वेकोलि व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सहकार्याने उपक्रम राबविले जात आहे..चिखलदऱ्यातील ‘स्कायवॉक’ रखडला• अमरावती : विदर्भाचे नंदनवन असलेल्या चिखलदऱ्यात स्कायवॉकच्या निर्मितीसाठी ४०.२६ कोटींची आवश्यकता होती. २०१९ मध्ये कामाला सुरवात झाली. ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून कामाची गती संथ असल्याने हा प्रकल्प लांबला आहे. मेळघाटच्या इको टूरिझमची घोषणा झाली होती. परंतु त्यासंदर्भात निधी वितरित झाला नाही. त्यामुळे ही घोषणा हवेत विरली. पर्यावरण राखण्याच्या दृष्टीने अमरावतीच्या वडाळी तलावासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात फक्त दहा कोटी रुपये आलेत. तलावाच्या सौंदर्यीकरणासह पानथळ वाचविण्याच्या संदर्भातील हालचालींनी अद्याप वेग घेतलेला नाही. छत्री तलावाचा विकास न्यायालयातील याचिकेमुळे अडला आहे..गडचिरोलीत पर्यटनाकडे दुर्लक्ष• गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात अमाप निसर्गरम्य पर्यटन स्थळे असली, तरी सरकारचे तेवढेच अमाप दुर्लक्ष होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांमध्ये चपराळा वन्यजीव अभयारण्य, वैरागड किल्ला, वडदम जीवाश्म पार्क, सोमनूर संगम, मुतनूर पहाड, मार्कंडा देव मंदिर, हेमलकसा येथील लोकबिरादरी प्रकल्प, बिनागुंडा धबधबा, प्रशांत धाम मंदिर, कमलापूर हत्ती कॅम्प, खोब्रामेंढा, अरततोंडी, भवरागड, टिपागड, कुंकुमेश्वर पहाड, व्यंकटापूर, पक्ष्यांचे गाव असलेले वघाळा अशा अनेक स्थळांचा समावेश आहे. मात्र, विदर्भाची काशी अशी ओळख असलेल्या मार्कंडा देव मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम मागील दहा वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही. बहुतांश पर्यटन स्थळांमध्ये पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे अनेक पर्यटन स्थळे असूनही पर्यटकांची संख्या वाढलेली नाही..उद्यान पर्यटन संकुलाला हवा निधी• गोंदिया : नवेगावबांध येथील राष्ट्रीय उद्यानाअंतर्गत पर्यटन संकुल येते. शासनाने निधी उपलब्ध करून देऊन पर्यटन संकुलाचा विकास करणे गरजेचे आहे. संकुलाचा विकास झाल्यास पर्यटनाबरोबर रोजगारनिर्मिती होईल. या परिसराला राज्याचा महत्त्वाचा इको-टुरिझम हब बनविले पाहिजे. पर्यटन सुविधा, पक्षी दर्शन केंद्र, निवास व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते आणि पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा यासाठी निधीची तरतूद व्हावी, जंगल संवर्धनासोबत रोजगारनिर्मिती साधणारा आराखडा जाहीर व्हावा, अशी मागणी स्थानिकांची आहे. पर्यटन, उद्योग आणि कृषी या तिन्ही क्षेत्रांचा परस्पर समन्वय साधणारा विकास आराखडा आवश्यक आहे..यवतमाळात पर्यटनाला चालना देण्याची गरज• यवतमाळ : विदर्भातील निसर्गरम्य ठिकाणे, धार्मिक स्थळे आणि वनसंपदेने समृद्ध असलेला यवतमाळ जिल्हा पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. डोंगररांगा, घनदाट जंगल, धरणे तसेच ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळांमुळे जिल्ह्यातील पर्यटनाला मोठी संधी आहे. मात्र अपेक्षित विकास झालेला नाही. जिल्ह्यातील काही प्रमुख पर्यटनस्थळांमध्ये टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, सहस्रकुंड धबधबा, पैनगंगा नदी परिसर, विविध प्राचीन मंदिरे तसेच निसर्गरम्य धरणांचा समावेश आहे. सहस्रकुंड धबधबा आणि टिपेश्वर अभयारण्य हे पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरते. जिल्ह्यात धार्मिक पर्यटनालाही मोठी संधी उपलब्ध आहे. शासनाकडून मिळालेल्या निधीत कामे सुरू असली तरी मोजक्याच ठिकाणांचा विकास होत आहे..निधीच अपुरा, तर विकास कसा• वाशीम : जिल्ह्यात पर्यटनाच्या मोठ्या संधी असून निधीअभावी जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळाकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यात जग प्रसिद्ध शिरपूरचे अन्तरिक्ष मंदिर, डाव्हा येथील विश्व मंदिर आहे. मात्र या स्थळाच्या विकासाला निधी उपलब्ध होत नाही. बंजारा समाजाची काशी अशी ओळख असलेल्या पोहरादेवी येथील विकासाला मागील अर्थ संकल्पात निधीची तरतूद झाली होती. या ठिकाणी बंजारा विरासत म्युझियम उभे झाल्याने पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे..Sindhudurg Tourism : मालवणच्या पलीकडे पर्यटनाचा नवा श्वास; सुरक्षित कयाकिंगमुळे वेंगुर्ले ‘लय भारी’.‘इको-टुरिझम’ला मिळाली चालना• वर्धा : धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तीर्थक्षेत्रांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. ६५ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी १६.४५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. सालोड येथे ४ कोटींचे इको टुरीझम पार्क, सारंगपुरी तलाव सौंदर्यीकरण, बोर धरण व अभयारण्य विकास, तळेगाव श्यापंत येथील पाझर तलावाचा विकास, समुद्रपूर व जाम येथील शोभीवंत वृक्ष लागवड अशा महत्त्वपूर्ण कामांना मंजुरी मिळून निधी देण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त बोर व्याघ्र प्रकल्पात ढगा आमि राहटी या दोन नव्या प्रवेशद्वारांना मान्यता मिळाली असून ते सुरू करण्यात आले आहे..पर्यटन प्रकल्पांमुळे वाढते आकर्षण• भंडारा : जिल्ह्यातील पवनी, रावणवाडी, कोरंभी, चांदपूर, असे पर्यटन स्थळे आहेत. तसेच कोका, नागझिरा अभयारण्य असल्याने येथे वर्षभर पर्यटक येतात. त्याकरिता रस्ते, वाहने उपलब्ध आहेत. भंडारा येथील खांब तलावाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून सौंदर्यीकरणाची कामे सुरू आहेत. येथे ५१ फूट उंच श्रीराम मूर्ती उभारण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही काम सुरू असल्याने या ठिकाणी नागरिकांना प्रवेश बंद आहे. तसेच वैनगंगा नदीतील गोसेखुर्द धरणाच्या बॅकवॉटर मध्ये जलपर्यटन केंद्राचे काम सुरू आहे. आंभोरा येथे पर्यटकांचे आकर्षण ठरलेल्या रोप वे आणि स्काय गॅलरी असल्याने युवा वर्गाचा कल वाढला आहे. यामुळे रोजगार व पर्यटन क्षेत्रात वाढ झाली आहे..‘नरनाळा महोत्सवा’तून पर्यटनाला नवी दिशा• अकोला : राज्याच्या २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात अकोला जिल्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची घोषणा झाली नसली, तरी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत वन विभागाला इको टुरिझम या शीर्षकाखाली सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. या निधीचा योग्य वापर करत जिल्हा प्रशासनाने ऐतिहासिक नरनाळा किल्ल्याच्या परिसरात ‘नरनाळा महोत्सवा’चे आयोजन केले. महोत्सवाला नागरिक व पर्यटकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने अकोल्याच्या पर्यटन क्षेत्राला नवी चालना मिळाली आहे. या महोत्सवामुळे परिसरातील पर्यटनस्थळांची ओळख अधिक व्यापक पातळीवर झाली. स्थानिक व्यावसायिक, हस्तकला विक्रेते आणि लघु उद्योजकांना याचा थेट फायदा झाला. तसेच स्थानिक युवकांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 