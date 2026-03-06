विदर्भ

Vidarbha Tourism Development: विदर्भात पर्यटनाला वाव, पण विकासाची दृष्टी हवी

Eco-Tourism Projects: विदर्भातील पर्यटनस्थळांचा विकास, इको-टुरिझम प्रकल्प आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी निधी आवश्यक असून काही जिल्ह्यांमध्ये कामे सुरू आहेत, तर अनेक प्रकल्प निधीअभावी रखडलेले आहेत.
नागपूर : येणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधील पर्यावरण संवर्धन आणि पर्यटन विकासाच्या कामांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले जात आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनस्थळांचा विकास, इको-टुरिझम प्रकल्प आणि पर्यावरणीय उपक्रमांसाठी निधी मिळून सकारात्मक कामे सुरू असताना, अनेक ठिकाणी निधीअभावी प्रकल्प रखडलेले आहेत.

