Vidarbha Weather: विदर्भात वादळासह गारपिटीचीही शक्यता; विदर्भात तीन-चार दिवस यलो अलर्ट, सावधानतेचा इशारा

नागपूर : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा पट्टा आणि 'वेस्टर्न डिस्टर्बन्स'ची स्थिती, अशा दुहेरी संकटामुळे वैदर्भीय शेतकऱ्यांसाठी पुढील दोन-तीन दिवस अत्यंत कठीण ठरण्याची शक्यता आहे. बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक हवामान विभागाने १३ ते १६ मार्चदरम्यान नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात जोरदार वादळी पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. पूर्वेतिहास बघता, या काळात गारपिटीचीही शक्यता नाकारता येत नाही. .विदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचे तीव्र चटके जाणवत असले तरी शुक्रवारपासून मात्र वातावरणात बदल अपेक्षित आहे. हवामान विभागाकडून तसे संकेत प्राप्त झाले आहेत. १३ मार्चपासून चार दिवस विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये विजा व मेघगर्जनेसह वादळी पावसाचा इशारा दिला आहे..Maharashtra Heatwave : विदर्भात उष्णतेची लाट ! अमरावतीत देशातील सर्वाधिक तापमान, मात्र राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत अवकाळीचा इशारा .मात्र, शुक्रवारी पावसाची शक्यता कमीच आहे. केवळ ढगाळ वातावरण राहू शकते. १४ किंवा त्यानंतर पावसाची शक्यता अधिक आहे. विदर्भात पाऊस व ढगाळ वातावरण तीन ते चार दिवस कायम राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..याच काळात काही जिल्ह्यांमध्ये गारपिटीचाही तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. याआधी मार्च महिन्यात अनेकवेळा गारपिटीने विदर्भाला तडाखा दिला आहे, हे उल्लेखनीय. केवळ विदर्भच नव्हे, मध्यप्रदेश, झारखंड व आजूबाजूच्या राज्यांवरही अवकाळीचे संकट उभे ठाकले आहे..या जिल्ह्यांना सर्वाधिक धोकाविदर्भात वादळी पावसाचा सर्वाधिक धोका नागपूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, यवतमाळ, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना आहे. अकोला व वाशीम या दोन जिल्ह्यांना इशारा नसला तरी तिथेही हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Mumbai Heatwave: मुंबईचं तापमान ४० अंशांवर का पोहोचलं? तज्ज्ञांनी कारणच सांगितलं; मोठा खुलासा आला समोर.अमरावती शहर देशात 'हाॅट'विदर्भातील उष्णलाटेचा प्रभाव गुरुवारीही दिसून आला. अमरावतीचा पारा दोन अंशांनी वाढून या मोसमातील उच्चांकी ४२.२ वर पोहोचला. येथे नोंद झालेले कमाल तापमान विदर्भासह राज्य आणि देशातही उच्चांकी ठरले. याशिवाय अकोला येथे ४२.० अंश, ब्रह्मपुरी येथे ४०.८ अंश आणि चंद्रपूर, वर्धा व वाशीम येथे ४०.२ अंश तसेच यवतमाळ येथे ४० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. तर नागपूरचाही पारा या मोसमातील सर्वाधिक ३९.० अंशांवर गेला.