कॉंग्रेसच्या दुसऱ्या यादीत विदर्भातील 20 उमेदवार

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने मंगळवारी (ता. 1) रात्री उशिरा 52 उमेदवारांची यादी जाहीर केली. यात विदर्भातील 20 उमेदवारांचा समावेश आहे. आर्णी मतदारसंघातून माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, तर राळेगावमधून वसंत पुरके यांना रिंगणात उतरविण्यात आले आहे.

कॉंग्रेसकडून जाहीर करण्यात आलेल्या दुसऱ्या यादीत मलकापूर मतदारसंघातून राजेश एकडे, चिखली- राहुल बोंद्रे, जळगाव जामोद- स्वाती वाकेकर, अकोट- संजय बोबडे, अकोला पूर्व- विवेक पारस्कर, वाशीम-रजनी राठोड, अचलपूर-अनिरुद्ध देशमुख, वर्धा- शेखर शेंडे, उमरेड- राजू पारवे, नागपूर दक्षिण-गिरीश पांडव, नागपूर पश्‍चिम-विकास ठाकरे, आमगाव- सहसराम कारोटे, आरमोरी-आनंदराव गेडाम, गडचिरोली- डॉ. चंदा कोडवते, राजुरा- सुभाष धोटे, बल्लारपूर- डॉ. विश्‍वास झाडे, वणी-वामनराव कासावार, राळेगाव- वसंत पुरके, आर्णी-शिवाजीराव मोघे व उमरखेड मतदारसंघातून विजय खडसे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

Web Title: Vidarbha's 20 candidates in the second list of Congress