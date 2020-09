फाळणीत बंधूभाव जोपासणारे गाव; मुस्लिम बांधवाना दिले संरक्षण 

धाबा (चंद्रपूर) : अखंड भारत देशाची फाळणी झाली. भुभागावर ओढलेल्या सिमारेषेने हिंदू-मुस्लिम एकतेवर प्रहार केला. ज्या नजरेत प्रेमभावना होती ती नजर संशयी झाली. देशात दंगली उसळल्या. अशा बिकट स्थितीत एका गावाने बंधूभाव जोपासला. मुस्लिम बांधवाना स्वरक्षण दिले. संतनगरी अशी ओळख असलेल्या धाबा गावात आजही हा बंधूभाव कायम आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी ब्रिटीशांच्या गुलामगीरीतून भारत देश स्वातंत्र झाला. स्वातंत्र्याचा आनंदोत्सव संपूर्ण देशात साजरा होत असतानाच अखंड भारत देशाची झालेल्या फाळणीचे दु:खही अनेकांना होते. या फाळणीने देशातील हिंदू-मुस्लिम बंधूभावाला तळा गेला. हिंदू-मुस्लिम बांधव संशयी नजरेने एकमेकांकडे बघत होते. देशात दंगली उसळल्या होत्या. परस्थिती हाताळण्यासाठी मुस्लिमबहूल भागात आर्मीच्या तुकड्या तैनात केल्या होत्या. हैद्राबाद संस्थानची सीमा लागुन असलेल्या धाबा येथील पोलिस स्टेशनमध्ये आर्मी दाखल झाली होती. देशातून ज्या बातम्या ऐकू येत होत्या, त्या बातम्यांनी धाबा गावातील मुस्लिम बांधव हादरले होते. या कठिण परिस्थितीत गावातील हिंदू बांधव पुढे आले. त्यांनी मुस्लिम बांधवाना धीर दिला. आधार दिला. त्यांच्या संरक्षणासाठी उभे झालेत. चुकीच्या कस्टमर केअरवर केला कॉल अन् ऑनलाइन व्यवहार पडला व्यापाऱ्याला महाग उस वक्त कि मोहबत्त सची थी....!

बबूभाई फकीर मोहम्मद शेख यांनी वयाची ८५ गाठली आहे. वडीलांनी आणि आजोबांकडून ऐकलेल्या गोष्टी त्यांच्या स्मरणात आजही आहेत. धाबा गावाचा मातीतच बंधूभाव रूजला आहे. अनेक संकटे आलीत. मात्र, येथील एकतेला कधीच तळा गेलेला नाही. कठीण समयी हिंदू बांधवानी आधार दिला म्हणून आज आम्ही या गावात आहोत. " उस वक्त कि मोहबत्त सची थी...आज भी है " असे ते आवर्जून सांगतात. त्याकाळी गावात ५० ते ६० मुस्लिम बांधवांची घरे होती. आम्ही एकत्र मोठे झालोत. फाळणीनंतर जी काही स्थिती देशात निर्माण झाली, त्याचा विपरित परिणाम गावात घडला नाही. आम्ही गुण्यागोविंदाने जगत आलोत आणि पुढेही जगणार आहोत.

- डोनू बावणे,नागरिक, धाबा. राम भी यही रहीम भी यही...

गावाचा मध्यभागी संत परहंस कोंडय्या महाराज यांचे देवस्थान आहे. तर गावाच्या सुरवातीलाच दरोगा बाबा यांचा दर्गा आहे. कोंडय्या महाराजांची यात्रा महोत्सव असो वा दर्गात साजरा होणारा उर्स असो. गावातील नागरिक हिरीरीने सहभाग घेतात. जुन्या पिढीने जोपासलेला बंधूभाव नव्या पिढीनेही अंगीकारला आहे. -संपादन ः चंद्रशेखर महाजन

