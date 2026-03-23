Power line Accident: हाय टेन्शन लाईनच्या स्पर्शामुळे युवकाचा मृत्यू; मृतक ज्ञानेश्वरच्या मृतदेहासह गावकऱ्यांचा ठिय्या, मध्यस्थीनंतर अंतिम संस्कार!

हिवरखेड : शहरातील अकोट सोनाळा राज्यमार्गावरील रामकृष्ण वेट ब्रिज जवळ, दि.२१ मार्च रोजी रात्री, एका ट्रकवर असलेल्या ज्ञानेश्वर कैलास गोमासे या युवकाचा महावितरणच्या हाय टेन्शन लाईनला स्पर्श झाल्यामुळे जीव गेला. त्यामुळे संपूर्ण हिवरखेड परिसरात संतापाची लाट उसळली. घटनेनंतर ज्ञानेश्वरचा मृतदेह तेल्हारा येथे पोस्टमार्टमसाठी नेण्यात आला..Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध.दि.२२ मार्च रोजी सकाळी संतप्त नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी ज्ञानेश्वरचा मृतदेह तेल्हारा येथून थेट अकोट सोनाळा राज्य मार्गावरील रामकृष्ण वेट ब्रिज जवळ रुग्णवाहिकेत ठेवून ठिय्या मांडला. यावेळी शेकडो संतप्त नागरिकांचा जमाव तेथे जमला होता व त्यांनी मृतकाला न्याय देण्याची मागणी करीत घोषणाबाजी केली. दि.२१ मार्च रोजी रात्री ९.३० दरम्यान ज्ञानेश्वर हा आयशर ट्रकवर ताडपत्री व्यवस्थित करीत होता. मात्र, तिथेच लोबंलेल्या महावितरणच्या जीवघेण्या हाय टेन्शनच्या विद्युत तारांचा त्याला स्पर्श झाला. .हा धक्का इतका भीषण होता की ज्ञानेश्वरचा जागीच मृत्यू झाला. परिसरात अनेक ठिकाणी वीज तारा लोबंलेल्या असतानाही महावितरणने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. घटनेनंतर संतप्त नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. कुटुंबाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मागे न हटण्याचा पवित्रा जमावाने घेतला. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून हिवरखेड पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. अकोटचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी निखिल पाटील यांनी हिवरखेड येथे भेट दिली. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त पोलिस ताफा बोलविण्यात आला होता..प्रशासनाने तत्काळ पंचनामा करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संतप्त नागरिकांनी दिला आहे. गावातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, प्रतिष्ठित नागरिकांनी मध्यस्थी करून कुटुंबियांची समजूत घालून मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ज्ञानेश्वरवर अंतिम संस्कार करण्यात आले..कुटुंबियांना मदत मिळालीच पाहिजेमृतक ज्ञानेश्वरच्या कुटुंबियांना भरीव आर्थिक मदत मिळालीच पाहिजे व महावितरणच्या संबंधित दोषींविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी नागरिकांकडून मागणी करण्यात येत आहे..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...चिमुकली मोक्षदाचे पितृछत्र हरविलेज्ञानेश्वर हा त्याच्या कुटुंबाचा प्रमुख आधार होता. संपूर्ण कुटुंबात तो एकटा कमावता व्यक्ती असल्याने त्याच्या जाण्याने गोमासे कुटुंबावर आभाळ कोसळले आहे. त्याच्यावर अवलंबून त्याचे वृद्ध आजी आजोबा, आई, वडील, पत्नी यांचा मोठा आधार हरविला आहे तर, दोन वर्षीय चिमुकली मुलगी मोक्षदा हिच्या दुसऱ्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधीच पितृछत्र हरविल्याने संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. सदर कुटुंबाला मदत न मिळाल्यास त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.