गावकरी म्हणाले, पुढारी पोहोचतो, पण विकास नाही

टेकाडी (जि. नागपूर) : कन्हान नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक दोनमधील सिहोरा गाव सध्या नगर परिषदेच्या उदासीन धोरणामुळे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. निवडणुका आल्या की विकासाची प्रलोभने देणारा "पुढारी' पोहोचतो, पण "विकास' नाही, असा आरोप नागरिक करीत आहे. सोमवारी (ता. 16) महिलांनी नगर परिषदेला घेराव करीत स्वतंत्र ग्रामपंचायतीच्या मागणीसाठी प्रशासनाचा निषेध केला.

जवळपास चार हजारांची लोकसंख्या असलेला सिहोरा व वाघदरेवाडी हे क्षेत्र कन्हान नगर परिषदेच्या हद्दीत आहे. सिहोरा हे पहिले ग्रामपंचायत होते. कन्हान नगर परिषदेमध्ये विलीन केल्याने गाव विकासाऐवजी समस्यांचे माहेरघर झाल्याची ओरड आहे. नगर परिषदेकडून लाखांच्या घरात स्वच्छतेवर खर्च केला जातो. तरीही सिहोरासह क्षेत्रातील बऱ्याच प्रभागांमध्ये अद्यापही घाणीचे साम्राज्य आहे. रामटेक विधानसभा क्षेत्राअंतर्गत आजी-माजी आमदारांनीदेखील सिहोराकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांचा आहे.

