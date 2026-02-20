Amravati Crime : भारवाडीनजीक युवकाची निर्घृण हत्या, हल्लेखोर पसार; मृत व्यक्ती गुजरातचा रहिवासी

तिवसा : भारवाडी नजीक असलेल्या ट्रक ले-बाय जवळ चाकूने भोसकून युवकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. शुक्रवारी (ता. २०) सकाळी नऊच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..विमल सतीश अग्रावत (वय ३०, रा. राजकोट, गुजरात), असे हत्या झालेल्या युवकाचे नाव असल्याची माहिती तिवसाचे ठाणेदार गोपाल उपाध्याय यांनी दिली.नागपूर ते अमरावती महामार्गावर वर्धा पुलानजीक आयआरबी कंपनीचे वाहन चालकांकरिता ट्रक ले-बाय आहे. येथे पहाटेच्या सुमारास विमल अग्रावत व त्याचा एक साथीदार विश्रांती करण्यासाठी थांबले होते. सोमवारी सकाळी आठ वाजता रखवालदार श्री. ठाकरे यांना विमल हा मृतावस्थेत पडून दिसला. .वैजापूर हादरलं! अनैतिक संबंधातून पोलिस कर्मचाऱ्याची हत्या; मृतदेह पुरला पडक्या घरात, मुलाच्या 'त्या' कॉलमुळं....त्याचा साथीदार फरार होता. स्थानिक गुन्हे शाखेसह तिवसा पोलिस, आयआरबीचे कर्मचारी देखील घटनास्थळी दाखल झाले होते. तिवसा पोलिसांनी मृत युवकाच्या नातेवाइकांना घटनेची माहिती दिली. विमल व त्याचा साथीदार यांच्या झालेल्या वादातून ही घटना घडली असल्याची शक्यता पोलिस पडताळून बघत आहेत. दोघेही नागपूरवरून दुचाकीने येऊन येथे थांबले होते. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तपासाकरिता श्वानपथक आणि न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेची चमू दाखल झाली होती..चाकूसह बॅग व दुचाकी सापडलीघटनास्थळी विमल अग्रावत यांची एमएच ४७ बी ९१३१ या क्रमांकाची दुचाकी, बॅग, चप्पलसह एक चाकू सापडला. पोलिसांनी ते जप्त केले. बॅगमध्ये मोबाईल, दुचाकीची नंबर प्लेट, काही कपडे व आधार कार्ड दिसून आले..रखवालदाराच्या माहितीनुसार विमल व त्याचा साथीदार रात्री झोपण्यासाठी थांबले होते. सकाळी विमल मृतावस्थेत, तर त्याचा साथीदार फरार झाला. हत्येचे कारण अद्याप समजू शकले नसून, मारेकऱ्याचा शोध सुरू आहे.-गोपाल उपाध्याय, पोलिस निरीक्षक, तिवसा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.