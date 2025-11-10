विदर्भ

Bhandara News: विरली खुर्दमध्ये संशयास्पद मृत्यूने खळबळ; हत्या की नैसर्गिक मृत्यू ? तपासात सत्य उघड होणार

Crime News: तालुक्यातील विरली खुर्द या गावात एका इसमाच्या संशयास्पद मृत्यूची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना ८ नोव्हेंबरच्या रात्री घडली असून आज रविवारी सकाळी ही बाब ग्रामस्थांच्या लक्षात आली.
