Amravati: दृष्टीहिनांचे प्रश्न कधी निकाली निघणार?; अडचणींची मालिका; स्वयंरोजगारासाठी हवी मदत

अमरावती: दृष्टीहिनांचे प्रश्न कायम असून त्यांना शासकीय सेवेत मिळणारी संधीसुद्धा कमी आहे. स्वतःचा व्यवसाय करण्यातदेखील अडचणी येत असल्याने यासंदर्भात शासनाकडून गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. .दिव्यांगांमध्ये १९९५ मध्ये अस्तिव्यग, मतिमंद व दृष्टीहीन, अशा तीनच कॅटेगरी होत्या. २०१६ च्या कायद्यानुसार त्या कॅटेगरी २१ वर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे प्रश्न अधिक जटील झाले आहेत. त्यातच दृष्टीहिनांमध्ये पार्शली ब्लाइंट व टोटली ब्लाइंड, अशी दोन वर्गवारी करण्यात आल्याने एक नवा लढा सुरू झाला आहे..Police Success Story: खाकीचे स्वप्न साकार झाले... पण वर्दीतील लेकरांना पाहायला वडील नव्हते; साताऱ्यातील जिद्दी तरुणांची यशोगाथा...रेल्वे किंवा अन्य ठिकाणी त्यांच्या सुरू असलेल्या लहानसहान व्यवसायांवरसुद्धा गंडांतर येत आहे. त्यामुळे अतिशय कठीण स्थितीत त्यांचे जीवन व्यतीत होत आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी शासनाच्या स्तरावर लढा उभारून दृष्टीहिनांच्या पुनर्वसनासाठी कृती आराखडा तयार करून त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. स्वयंसेवी संस्थांचा लढा सुरू आहे, परंतु त्याला योग्य ती दाद दिल्या जात नसल्याचे बोलल्या जाते..पूर्वी रेल्वेत किंवा रेल्वेस्टेशनवर लहानसहान वस्तू विकून दृष्टीहीन बांधव आपला उदरनिर्वाह करीत होते. परंतु आता त्यांना रजिस्ट्रेशन मिळत नाही. सुरक्षेच्या कारणावरून हा नियम करण्यात आला आहे. परंतु सुदृढ माणसापेक्षा दिव्यांग माणसाची मोबिलिटी शार्प असते, असा दावा डॉ. सुभाष गवई यांनी केला. सुदृढ लोकांच्या अपघाताची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अंधांना परवाना द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. कारण त्यांची उपासमारी सुरू आहे. उद्योग करण्यासाठी ते तयार आहेत, पण त्यांना योग्य ती मदत मिळत नाही. ते काम करण्यास तयार आहेत पण त्यांना शासन मदत करीत नाही, असे डॉ. गवई म्हणाले..Mumbai-Goa Highway: खारपाडा येथील टोलनाका बंद पाडला, जनआक्रोश समिती आक्रमक; आधी कामे पूर्ण करण्याची मागणी.पार्शल ब्लाइंड संशयाच्या भोवऱ्याततीन ते चार फुटांपुढे पाहू न शकणारा माणूससुद्धा पार्शल ब्लाइंड होऊ शकतो. त्यामुळे ज्याला चष्मा लागला त्याला पार्शल ब्लाइंड म्हणावे काय? हा खरा प्रश्न आहे. परंतु त्यात बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे अनेकांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे खऱ्या अंधांना शासकीय सेवेची संधी मिळत नाही..पुनर्वसनाचे काय?नोकरभरतीत अधिकारांवर मारा बसतो. हायर एज्युकेशनमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. दहावी तसेच बारावीनंतर दृष्टीहिनांचे शिक्षण थांबून जाते. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावयास हवा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे.."दृष्टीहिनांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज तसेच जागेची उपलब्धता करून देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात दृष्टीहिनांना त्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. काही ठिकाणी अन्य लोकांनी जागा बळकाविल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा, अशी आमची विनंती आहे."-शाकीर नायक,महासचिव, भारतीय अंधजन विकास व पुनर्वसन संस्था.."दृष्टीहिनांमध्ये दोन कॅटेगरी करण्यात आल्या असल्या तरी नोकरीवर घेताना पार्शल ब्लाइंडला संधी दिल्या जाते. त्यामुळे जे पूर्णतः दृष्टीहीन आहेत ते तसेच राहतात. त्यामुळे शासकीय नोकरीवर घेताना कास्ट व्हॅलिडीटी ज्या पद्धतीने तपासल्या जाते तशा पद्धतीने पार्शल ब्लाइंडच्या बाबतीत सुद्धा सविस्तर तपासणी केल्या गेली पाहिजे, जेणेकरून खऱ्या दृष्टीहीन व्यक्तीलाच शासकीय नोकरी मिळेल."-डॉ. सुभाष गवई,अध्यक्ष, तपोवन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.