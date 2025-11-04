विदर्भ

Turmeric Export: केनियातील आयातदारांनाही वायगावच्या हळदीची भुरळ; वायगावला दिली भेट, हळदीच्या गुणवत्तेची घेतली माहिती

Waigaon Turmeric Export: भौगोलिक मानांकन असलेली वायगाव हळद जागतिक बाजारपेठेत पोहोचली; केनियातील आयातदारांनी वायगाव भेट देऊन निर्यातीसाठी रस दर्शविला.
सकाळ वृत्तसेवा
समुद्रपूर (जि. वर्धा) : समुद्रपूर तालुक्यातील भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग) प्राप्त वायगाव हळदीची कीर्ती आता देशाबाहेर पोहोचली आहे.

