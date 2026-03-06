विदर्भ

Water Supply Project: विदर्भातील सिंचन बदलणार इतिहास; वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास सुरूवात जवळ!

Irrigation Coverage Across Eight Districts: वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातील सिंचन अपुऱ्या जिल्ह्यांमध्ये पाणीपुरवठा आणि शेतीसाठी क्रांतिकारी बदल घडवून आणणार आहे.
Water Supply Project

Water Supply Project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नसलेल्या विदर्भातील जिल्ह्यांचे चित्र पालटण्याची क्षमता असलेला महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सध्या विविध मान्यतांच्या टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाची घोषणा मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती.

Loading content, please wait...
water
Project
River
Irrigation

Related Stories

No stories found.