Water Supply Project: विदर्भातील सिंचन बदलणार इतिहास; वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास सुरूवात जवळ!

अकोला : सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नसलेल्या विदर्भातील जिल्ह्यांचे चित्र पालटण्याची क्षमता असलेला महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सध्या विविध मान्यतांच्या टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाची घोषणा मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती..चालू वर्षात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होऊ शकेल, असा विश्वास विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्या दृष्टीने मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे..CM Devendra Fadnavis : जलसंवर्धन, जलपुनर्भरण काळाची गरज; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन.या प्रकल्पास २०२४ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे ९४ हजार ९१२ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मे. सिएन्सीस टेक लिमिटेड या कंपनीने तयार केला असून, तो सध्या शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प अग्रक्रमावर घेतला असून, वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जात आहे..येत्या काही महिन्यांत वन विभाग व पर्यावरण मान्यता मिळवून सविस्तर प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होऊन विलंब टाळता येईल. परिणामी, वर्षभरात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा असलेल्या जिल्ह्यांचे चित्र बदलण्याची क्षमता या प्रकल्पात असून, नियोजनानुसार प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास वर्षभरात प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे..व्यापक स्वरूपाचा प्रकल्पया प्रकल्पाचे स्वरूप अत्यंत व्यापक आहे. वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द (इंदिरा सागर) राष्ट्रीय प्रकल्पातून तापी उपखोऱ्यातील नळगंगा नदी प्रकल्पात सुमारे १,८०४ दलघमी पाणी वळविण्यात येणार आहे. यामुळे भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार आहे..जोड कालव्यात १३ बोगदेपाणी वळविण्यासाठी सुमारे ३८८.२८ कि.मी. लांबीचा नदीजोड कालवा उभारण्यात येणार आहे. वैनगंगेतील अतिरिक्त १,८०४ दलघमी पाणी पावसाळ्यातील सुमारे ७० दिवसांत या कालव्याद्वारे वळविण्याचे नियोजन आहे. तांत्रिक बाबींचा प्राथमिक अभ्यास पूर्ण झाला आहे. या कालव्यात १३ बोगद्यांचा (एकूण लांबी २३.७७ कि.मी.) समावेश असेल. उर्वरित सुमारे २९२ कि.मी. टप्पा खुल्या कालव्याच्या स्वरूपात असेल. तसेच आठ ठिकाणी पंपांच्या साहाय्याने पाणी उचलावे लागणार आहे..घरगुती व औद्योगिक वापराची तरतूदमुख्य कालव्यालगतच्या गावे, शहरे आणि औद्योगिक क्षेत्रांच्या गरजांचा विचार करून घरगुती वापरासाठी ८० दलघमी, तर औद्योगिक वापरासाठी १३९ दलघमी पाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्येएकूण अंदाजित खर्च : ९४,९१२ कोटी रुपयेपाणी वळविणे : १,८०४ दलघमीकालव्याची एकूण लांबी : ३८८.२८ कि.मी.बोगदे : १३ (एकूण लांबी २३.७७ कि.मी.)सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र : ४,०४,२८१ हेक्टरलाभार्थी जिल्हे : ८ (अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, बुलडाणा, भंडारा व वाशीम).Kumbhi Dam : कुंभी धरणात २ टीएमसी साठा शिल्लक; गतवर्षीपेक्षा ७% घट, तरीही सिंचनासाठी दिलासा.साठवण तलावांची विशेष तरतूदएकूण प्रस्तावित साठवण तलाव : ५०विद्यमान तलाव : १८त्यापैकी उंची वाढविणे आवश्यक : १०नव्याने बांधण्यात येणारे तलाव : ३२साठवणासाठी वापरले जाणारे प्रकल्प : निम्न वर्धा, काटेपूर्णा, नळगंगा प्रकल्पमुख्य उपयोग : प्रामुख्याने रब्बी हंगामासाठी..