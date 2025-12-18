Yavatmal News: रेती तस्करांचा पोलिसांवर थेट हल्ला; एपीआयच्या फायरिंगमध्ये एक आरोपी जखमी, वाकोडी हादरले

गणेश भोयरमहागाव : वाकोडी (वाडी) येथील नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध रेती तस्करीविरोधात कारवाईसाठी गेलेल्या पोलीस पथकावरच तस्करांनी हल्ला केल्याची गंभीर घटना आज सकाळी दहा वाजताच्या सुमारास घडली..रेती तस्करीचे ट्रॅक्टर पकडण्यासाठी गेलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुरे यांना रेती तस्करीत सहभागी पाच आरोपींनी “कारवाई का करता” असे म्हणत पकडून मारहाण केली. अचानक झालेल्या हल्ल्यात स्वतःचा बचाव करताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अंबुरे यांनी दोन राऊंड फायर केले. यावेळी एक गोळी आरोपी गुलाब खाजा शेख यांच्या हाताला लागून तो जखमी झाला असून तो घटनास्थळावरून पसार झाला आहे.व अन्य ४ आरोपी सुध्दा पसार झाले आहे..या घटनेत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुरे हेही जखमी झाले असून त्यांच्यावर सवना येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून सर्व फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे..घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदार अभय मस्के, ठाणेदार धनराज निळे, उमरखेड येथील ठाणेदार शंकर पांचाळ, मंडळ अधिकारी सचिन फटाले यांच्यासह दंगल नियंत्रण पथकाने गावात तळ ठोकला असून कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..Solapur Crime: भारत पाटील यांच्यावर काळे तेल ओतल्याप्रकरणी पाच जण अटकेत; वाळू माफियांनी केलेल्या हल्ल्याप्रकरणी आरोपींवर कारवाई करा.विशेष म्हणजे महसूल विभागाने अवघ्या आठ दिवसांपूर्वीच या परिसरातील अवैध रेती साठा जप्त केला होता. तरीही पुन्हा रेती तस्करी सुरू असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेवरील थेट हल्ल्यामुळे अवैध रेती तस्करीविरोधातील कारवाई अधिक कठोर करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.