Yavatmal News: रेती तस्करांचा पोलिसांवर थेट हल्ला; एपीआयच्या फायरिंगमध्ये एक आरोपी जखमी, वाकोडी हादरले

Sand Mafia Attack: वाकोडी (वाडी) येथील नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध रेती तस्करीविरोधात कारवाईसाठी गेलेल्या पोलीस पथकावरच तस्करांनी हल्ला केल्याची गंभीर घटना आज सकाळी दहा वाजताच्या सुमारास घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गणेश भोयर

महागाव : वाकोडी (वाडी) येथील नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध रेती तस्करीविरोधात कारवाईसाठी गेलेल्या पोलीस पथकावरच तस्करांनी हल्ला केल्याची गंभीर घटना आज सकाळी दहा वाजताच्या सुमारास घडली.

