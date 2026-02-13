Yavatmal Accident: पुनवटजवळ कारची चौघांना धडक; दोन ठार, दोन जखमी

वणी : भरधाव कारने दोन दुचाकी वाहनांना उडविल्याची थरकाप उडविणारी घटना बुधवारी (ता. ११) रात्री ८.३० ते ९ वाजताच्या सुमारास वणी-घुग्गूस मार्गावरील पुनवट गावापासून काही अंतरावर घडली..या भीषण अपघातात दोन जण जागीच ठार तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला नागपूर येथे हलविण्यात आले आहे. चंद्रपूरकडून भरधाव येणार्!या कारने वणीकडे येणार्!या दोन दुचाकींना पुनवट गावापासून काही अंतरावर मागून जोरदार धडक दिली..या भीषण अपघातात दुचाकीवरील विजय जनार्धन धोबे (वय ४८), रा. गुरूनगर वणी व रवी मंगेश कोहळे (वय ४०) रा. शास्त्रीनगर वणी, (ह. मु. पुनवट) हे दोघे जागीच ठार झाले. तर गौरव महेंद्र निब्रड (वय १५) व महेंद्र तुळशीराम निब्रड (वय ४०) रा. दोघेही पुनवट हे बापलेक गंभीर जखमी झाले आहेत..Solapur Accident: फळवणीत विचित्र अपघात; दोघांचा मृत्यू, दोन गंभीर तर दहाजण जखमी, मकर संक्रांतीच्या रात्रीची घटना!.त्यापैकी गौरव निब्रड याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला नागपूर येथे हलविण्यात आले आहे. अपघाताची माहिती शिरपूर पोलिसांना मिळताच एपीआय धीरज गुल्हाने हे पोलिस पथकासह घटनास्थळी पोहचले. अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या कारचालकाला शिरपूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.