Yavatmal Accident: पुनवटजवळ कारची चौघांना धडक; दोन ठार, दोन जखमी

Wani News: भरधाव कारने दोन दुचाकी वाहनांना उडविल्याची थरकाप उडविणारी घटना बुधवारी रात्री ८.३० ते ९ वाजताच्या सुमारास वणी-घुग्गूस मार्गावरील पुनवट गावापासून काही अंतरावर घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
वणी : भरधाव कारने दोन दुचाकी वाहनांना उडविल्याची थरकाप उडविणारी घटना बुधवारी (ता. ११) रात्री ८.३० ते ९ वाजताच्या सुमारास वणी-घुग्गूस मार्गावरील पुनवट गावापासून काही अंतरावर घडली.

