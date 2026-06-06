Yavatmal: अल्पवयीन बालिकेवर लादले मातृत्व; आरोपी गजाआड; अज्ञानाचा घेतला फायदा

वणी: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून 17 वर्षीय अल्पवयीन बालिकेवर मातृत्व लादणार्या 20 वर्षीय युवकाला वणी पोलिसांनी अटक केली आहे. ती सध्या सात महिन्याची गर्भवती आहे. प्रथम बोटलवार, असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे..प्राप्त माहितीनुसार शहरातील एका नगरात राहणार्या 17 वर्षीय बालिकेवर आरोपी प्रथम बोटलावार याने प्रेमाचे जाळे विणले. त्यांचे गेल्या पाच वर्षापासून प्रेम प्रकरण सुरू होते. त्याने तिच्या आज्ञानाचा फायदा घेऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते..Cockroach Janata Party: दिल्लीत ‘कॉक्रोच’ची एन्ट्री! जंतरमंतरवरील आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी; हजारो युवक जमणार.यामध्ये बालिकेला सात महिन्यांची गर्भधारणा झाली. ही बाब बालिकेच्या कुटुंबीयांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी वणी पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार वणी पोलिसांनी आरोपी प्रथम बोटलावार याला तत्काळ अटक केली..कारने धडक देताच दुचाकीवरील चौघे हवेत उडाले, चिमुकलीसह चौघांचाही जागीच मृत्यू; घटनास्थळी रक्ताचा सडा.पोलिस अधिकार्यांनी सांगितले की, आरोपीविरुद्ध पोक्सो आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू आहे. ही घटना परिसरात खळबळजनक ठरली असून, अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी कुटुंबीयांनी अधिक जागरूक राहावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.