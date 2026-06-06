विदर्भ

Yavatmal: अल्पवयीन बालिकेवर लादले मातृत्व; आरोपी गजाआड; अज्ञानाचा घेतला फायदा

Girl Exploited Under False Relationship Promise: वणीमध्ये १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर प्रेमसंबंधाच्या नावाखाली अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याप्रकरणी २० वर्षीय आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वणी: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून 17 वर्षीय अल्पवयीन बालिकेवर मातृत्व लादणार्‍या 20 वर्षीय युवकाला वणी पोलिसांनी अटक केली आहे. ती सध्या सात महिन्याची गर्भवती आहे. प्रथम बोटलवार, असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

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