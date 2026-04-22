Vidarbha News: वणी परिसरात दुर्मिळ जीवाश्मांचा शोध; पृथ्वी दिनानिमित्त महत्त्वाची माहिती

वणी: जागतिक पृथ्वी दिन २२ एप्रिलच्या पार्श्वभूमीवर वणी तालुक्यातील जुगाद आणि आपटी परिसरात अतिशय दुर्मिळ जीवाश्म सापडल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. भूशास्त्र व पुरातत्व संशोधक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी केलेल्या संशोधनातून हत्ती, बायसन, हरिण, डुक्कर यासारख्या प्राण्यांचे जीवाश्म तसेच काही मानवी अवशेष आणि पाषाणयुगीन अवजारे आढळली आहेत..प्रा. चोपणे यांनी गेल्या वर्षापासून वर्धा नदीच्या किनाऱ्यावर संशोधन करीत असून, या भागात सुमारे २० हजार वर्षांपूर्वीच्या (प्लेइस्टोसीन काळातील) जीवाश्मांचा शोध लागल्याचे त्यांनी सांगितले. या जीवाश्मांमध्ये विशेषतः बायसनचे अवशेष मोठ्या प्रमाणात आढळले असून, काही ठिकाणी वन्य डुकरांचे दात, हरिणाची हाडे आणि मानवाच्या वापरातील पाषाणयुगीन साधनेही मिळाली आहेत..हे सर्व अवशेष सध्या त्यांच्या रॉक म्युझियममध्ये जतन करून ठेवले आहेत.संशोधनानुसार, पाषाणयुगीन मानव आणि वन्यजीव यांचा घनिष्ठ संबंध होता. त्या काळात मानव शिकार करीत असल्याचे या अवजारांवरून स्पष्ट होते. शेवटच्या हिमयुगानंतर तापमान वाढल्याने मोठे पूर आले आणि त्यात हे प्राणी वाहून जाऊन गाळात गाडले गेले. कालांतराने त्यांचे जीवाश्मात रूपांतर झाले..वर्धा नदीकाठी वणी, मारेगाव, वरोरा आणि चंद्रपूर परिसरात अशा प्रकारचा गाळ, वाळू आणि दगड आढळत असल्याने या भागात जीवाश्म सापडण्याची शक्यता अधिक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.वणी तालुका भूशास्त्रीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. येथे २०० कोटी वर्षांपासून ते २० हजार वर्षांपर्यंतच्या विविध कालखंडातील जीवाश्म सापडल्याचा दावा करण्यात आला आहे..यामध्ये स्त्रोमॅटोलाइट, वृक्षांचे जीवाश्म, डायनासोर अवशेष तसेच अलीकडील प्राण्यांचे जीवाश्म यांचा समावेश आहे.देशात अशा प्रकारचे अलीकडील प्राण्यांचे जीवाश्म अत्यंत दुर्मिळ असून, या शोधामुळे वणी व चंद्रपूर परिसराचे महत्त्व वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व जीवाश्मांचे जतन आणि अभ्यासासाठी शासकीय संग्रहालय उभारण्याची गरज प्रा. सुरेश चोपणे यांनी व्यक्त केली आहे.