Wardha News: बदलीसाठी २० हजारांची मागणी; वर्धेच्या वरिष्ठ लिपीकावर एसीबीची कारवाई

Rs 20,000 Bribe Demand for Transfer: वर्ध्यात बदली करून देण्यासाठी २० हजारांची लाच मागणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या वरिष्ठ लिपिकावर एसीबीने कारवाई केली. आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वर्धा: बदली करून देण्याच्या मोबदल्यात २० हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (रापनि) वरिष्ठ लिपिकाला वर्धा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) साल्यात घेतले. सोमवारी (ता. २५) विभाग नियंत्रक कार्यालय परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे रापनि विभागात खळबळ उडाली आहे. सचिन ज्ञानेश्वर चांदेकर (वय ४८, रा. चिकणी जामणी, ता. देवळी) असे आरोपी वरिष्ठ लिफ्किाचे नाव असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

