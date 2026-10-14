Ashti Accident: वर्ध्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना; वाहत्या कॅनलमध्ये पडून दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू

आष्टी : तालुक्यातील पेठ अहमदपूर येथे घराजवळील वाहत्या पाण्याच्या कॅनलमध्ये पडून दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. स्वामी धीरज झाडे असे मृत बालकाचे नाव आहे. घरापासून अवघ्या २०० मीटर अंतरावर ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पेठ अहमदपूर येथील रहिवासी धीरज झाडे यांचा दोन वर्षांचा मुलगा स्वामी याला त्याचे आजोबा सकाळी खेळण्यासाठी घराबाहेर घेऊन आले होते. त्यावेळी स्वामीची आई घरकामात व्यस्त होती, तर वडील कामानिमित्त बाहेर गेले होते. खेळता खेळता स्वामी घराजवळ असलेल्या कॅनलच्या दिशेने गेला. .यावेळी तो वाहत्या पाण्याच्या कॅनलमध्ये पडल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्वामी हा झाडे दाम्पत्याचा एकुलता एक मुलगा होता. अवघ्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा अशा दुर्दैवी घटनेत मृत्यू झाल्याने झाडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे पेठ अहमदपूर परिसरात शोककळा पसरली असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.