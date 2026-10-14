विदर्भ

Ashti Accident: वर्ध्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना; वाहत्या कॅनलमध्ये पडून दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू

Wardha Child Death, Ashti Accident, Canal Incident: वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात पेठ अहमदपूर येथे वाहत्या पाण्याच्या कॅनलमध्ये पडून दोन वर्षांच्या स्वामी झाडे या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
wo-year-old Swami Zade dies after falling into a flowing canal near his home in Peth Ahmedpur, Wardha dis

wo-year-old Swami Zade dies after falling into a flowing canal near his home in Peth Ahmedpur, Wardha dis

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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आष्टी : तालुक्यातील पेठ अहमदपूर येथे घराजवळील वाहत्या पाण्याच्या कॅनलमध्ये पडून दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. स्वामी धीरज झाडे असे मृत बालकाचे नाव आहे. घरापासून अवघ्या २०० मीटर अंतरावर ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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