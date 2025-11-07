Wardha Crime: प्रेमसंबंधास नकार, तरुणीचा आवळला गळा तरुणीचा अन्...

वर्धा : बीसीएचे शिक्षण घेत असलेल्या एका १७ वर्षीय तरुणीला प्रेमसंबंध ठेवण्यास गळ घातली. तिने नकार दिल्याने एकतर्फी प्रेमातून कथित प्रियकराने ओढणीने गळा आवळून तिची हत्या केली. सावंगी (मेघे) परिसरात बुधवारी (ता. पाच) रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. रोशन नारायण वावधने (वय २४) रा. वाघ सावली असे मारेकऱ्याचे नाव असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..या प्रकरणी मृताच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून सावंगी (मेघे) पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. आरोपीची माहिती मिळताच पोलिसांनी सावली (वाघ) गाव गाठत आरोपीला अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ वर्षीय अल्पवयीन तरुणी सावंगी येथील एका महाविद्यालयात बीसीए अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत होती..ती रुग्णालय परिसरात खोली भाड्याने करून राहत होती. रोशन वावधने हा तिच्या गावचा असल्याने तिच्याशी त्याची ओळख होती. त्यांच्यात मैत्री असली तो तिला गत काही वर्षांपासून प्रेमसंबंध ठेवण्याकरिता त्रास देत होता. यातूनच त्याची तिच्या खोलीवर ये- जा होती..घटनेच्या दिवशी रोशन तिच्या खोलीवर गेला. त्याने तिला प्रेमसंबंध ठेवण्यास आग्रह धरला. मात्र, तरुणीने त्याला नेहमीप्रमाणे नकार दिला. ही बाब रोशनला असह्य झाली. त्याने तिच्या खोलीतच तिच्याच ओढणीने गळा आवळून खून केला. खून करून तेथून त्याने पळ काढला. घटना उघड झाल्यानंतर मृत मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून सावंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीचा शोध घेत त्याला अटक करण्यात आली..आईच्या दुरध्वनीने झाला उलगडामुलीच्या आईने तिला फोन केला. मात्र तिचा फोन लागत नव्हता. यामुळे तिने तिच्या मैत्रिणीला संपर्क करून खोलीवर जाण्याच्या सूचना केल्या. ती खोलीवर गेली असता समीक्षा बेशुद्ध असल्याचे दिसले. तिला उपचाराकरिता सावंगी रुग्णालयात नेले असता तिचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. घटनची माहिती मिळताच तिच्या आई वडिलांनी रुग्णालय गाठत पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून घरमालकांना रोशन वावधने याचे छायाचित्र दाखविण्यात आले. हाच मुलगा खोलीवर आला असल्याचे कळताच पोलिसांनी त्याचा शोध घेत त्याला वाघ सावली येथून अटक केली..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.आरोपीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडीसंबंधित प्रकरणातील आरोपी रोशन वावधने याला पोलिसांनी अटक करून गुरुवारी (ता. सहा) रोजी न्यायालयात हजर केले. या ठिकाणी दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद लक्षात घेवून न्यायाधीशांनी आरोपीस आठ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. पोलिस कोठडीदरम्यान आखणी काय पुढे येते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.