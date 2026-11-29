वर्धा, : गोरस भंडारमधील अन्न सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणात वेळेत कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवत अन्न व औषध प्रशासनाचे वर्धा येथील सहायक आयुक्त (अन्न) प्र. भा. टोपले यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे..गो-संवर्धन गाेरस भंडार येथील २७ डिसेंबर २०२३ च्या तपासणी अहवालात ७२ टक्के गुणांसह ‘नियमांचे पालन नाही’ असा शेरा नोंदविण्यात आला होता. या अहवालातील त्रुटींवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाच्या कलम ३२ अंतर्गत सुधारणा सूचना देणे आणि आवश्यक कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून टोपले यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे आदेशात नमूद आहे. .तसेच १८ जून २०२५ रोजी झालेल्या दुसऱ्या तपासणीतही मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन आढळले होते. मात्र, रजेवरून रुजू झाल्यानंतरही त्यांनी प्रलंबित अहवालांवर आवश्यक कार्यवाही केली नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या ७ जुलै २०२६ च्या आदेशानंतरच सुधारणा सूचना व फेरतपासणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली..याप्रकरणी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला टोपले यांनी दिलेला खुलासाही असमाधानकारक ठरविण्यात आला. कर्तव्यातील निष्काळजीपणा आणि पर्यवेक्षकीय जबाबदारी पार न पाडल्याने त्यांच्याविरुद्ध विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय वर्धा येथे राहणार असून.पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच शासकीय कागदपत्रे व प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आदेश अंतिम दोषसिद्धी नसून विभागीय चौकशीदरम्यानची अंतरिम प्रशासकीय कार्यवाही असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.