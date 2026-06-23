विदर्भ

Wardha: शहरालगतच्या १४ ग्रामपंचायतींची कचराकाेंडी

Waste Management Crisis in 14 Gram Panchayats Near Wardha: वर्धा शहरालगतच्या १४ ग्रामपंचायतींमध्ये कचरा व्यवस्थापनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून हक्काची जागा नसल्याने मोकळ्या जागांवर कचरा टाकला जात आहे.
Wardha

Wardha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: वर्धा शहरालगतच्या १४ ग्रामपंचायतींमध्ये दररोज कचरा संकलन केले जात असले, तरी योग्य व्यवस्थापनाअभावी या भागातील कचऱ्याची समस्या अत्यंत बिकट बनली आहे. कचरा टाकण्यासाठी हक्काची जागा नसल्यामुळे मिळेल त्या मोकळ्या जागेवर कचरा फेकला जात आहे. याचा मोठा फटका दत्तपूर टी-पॉइंट परिसराला बसला असून, येथे सध्या घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे.

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