Wardha: शहरालगतच्या १४ ग्रामपंचायतींची कचराकाेंडी

वर्धा: वर्धा शहरालगतच्या १४ ग्रामपंचायतींमध्ये दररोज कचरा संकलन केले जात असले, तरी योग्य व्यवस्थापनाअभावी या भागातील कचऱ्याची समस्या अत्यंत बिकट बनली आहे. कचरा टाकण्यासाठी हक्काची जागा नसल्यामुळे मिळेल त्या मोकळ्या जागेवर कचरा फेकला जात आहे. याचा मोठा फटका दत्तपूर टी-पॉइंट परिसराला बसला असून, येथे सध्या घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे..वर्धा नगरपालिकेचा शहरापासून काही अंतरावर इंझापूर येथे तब्बल ३२ एकर जागेत विस्तीर्ण कचरा डेपो आहे. येथे नगरपालिकेच्या वतीने २० घंटागाड्या, सहा ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून संकलित केलेला कचरा आणून त्यावर शास्त्राेक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते. मात्र ग्रामपंचायतींकडे हक्काची जागाच नसल्याने त्यांना जागा मिळेल तेथे कचरा टाकावा लागत असून यामुळे घाणीच्या साम्राज्यात भर पडत आहे..Nagpur: रामदासपेठेतील जीमला आग; इमारतीत अडकलेल्या महिलेला सुखरूप काढले बाहेर.ग्रामीण भागातील ही समस्या ओळखून नगरपालिकेने या १४ ग्रामपंचायतींना कचरा टाकण्यासाठी या डेपोमधील ५ एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, ही जागा दूर असल्याने तेथपर्यंत कचरा वाहून नेण्याचा वाहतूक खर्च या ग्रामपंचायतींना परवडत नाही. परिणामी, प्रशासनाने जागा देऊनही कचऱ्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे.."शासनाने ग्रामपंचातयींना कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरी ग्रामपंचायतींना कचरा टाकण्यासाठी हक्काची जागा नाही. परिणामी, जागा मिळेल तेथे कचरा टाकला जाताे. यातून घाणीच्या साम्राज्यात भर पडत असून पावसाळ्याच्या दिवसात राेगराई पसरण्याची भीती आहे."-दिवाकर गव्हाणे, ज्येष्ठ नागरिक, पिपरी (मेघे).दत्तपूर टी-पॉइंटला डम्पिंग यार्डचे स्वरूपवाहतूक खर्च वाचवण्यासाठी अनेक ग्रामपंचायतींकडून दत्तपूर टी-पॉइंट आणि परिसरातील मोकळ्या जागांवरच कचरा आणून टाकला जात आहे. यामुळे या मुख्य रस्त्यावर दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांचे व वाहनधारकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने स्थानिक रहिवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..Premium|Footwear for Style and Comfort : योग्य फुटवेअरची निवड का महत्त्वाची आहे जाणून घ्या."या समस्येबाबत लगतच्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी आपली बाजू मांडली आहे. दररोज कचरा गोळा करणे आमचे कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही चोख बजावत आहोत. मात्र, नगरपालिकेने दिलेल्या जागेपर्यंत कचरा नेण्यासाठी लागणारा दररोजचा इंधन व वाहतूक खर्च ग्रामपंचायतींच्या मर्यादित बजेटच्या बाहेर आहे. शासनाने एकतर वाहतूक खर्चासाठी विशेष निधी द्यावा किंवा आमच्यासाठी जवळच्या अंतरावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी करावी."-गाैरव गावंडे, माजी सरपंच, साटाेडा.."ग्रामपंचायतींकडून दत्तपूर टी-पॉइंट आणि परिसरातील मोकळ्या जागांवरच कचरा आणून टाकला जात असल्याने घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. वळणमार्गे शहरात प्रवेश करताच दुतर्फा साचलेल्या कचर्याच्या ढिगामुळे प्रवाशांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. यात ‘स्मार्ट वर्धा’ शहराला गालबाेट लागत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने कचर्याचा हा गंभीर प्रश्न तातडीने साेडविण्याची गरज आहे."-पंकज काचाेळे, माजी ग्रा.पं. सदस्य, नालवाडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.