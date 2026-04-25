Wardha News: पारा वाढतोय, समृद्धी महामार्गाचा प्रवास नको; अपघाताच्या शक्यतेने अनेक वाहने पेट्रोल पंपांवर उभी

वर्धा: वर्धा जिल्ह्यात गत काही दिवसांपासून तापमान ४५ अंशाच्या जवळ पोहोचले आहे. त्याचा फटक जिल्ह्यातून जात असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग वरील वाहतुकीलाही बसला आहे..तळपत्या उन्हात या मार्गावरून वाहतूक करणाऱ्यांकडून प्रवास टाळल्या जात आहे. गत महिनाभरात या मार्गावर धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे चित्र आहे..वाढत्या तापमानात सिमेंटच्या रस्त्यावर तापमान अधिक जाणवत असल्याचे काही चालकांकडून सांगण्यात येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात पारा ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला आहे. या रस्त्यावर धावताना उष्णतेमुळे वाहनांचे टायर निकामी होऊन अपघाताची शक्यता बळावत आहे. वाहनांना आग लागण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत..परिणामी, या रस्त्याने धावणारे अनेक वाहनचालक दिवसाचा प्रवास टाळू लागले आहेत. या रस्त्यावर कुठेही मोठी झाडे नसल्याने मालवाहतूक करणारी अनेक वाहने दिवसभर पेट्रोल पंपांवर उभी राहत असल्याचे वास्तव आहे. ती वाहने सायंकाळी सहा वाजल्यानंतरच प्रवासाला निघतात.."महामार्गावर सध्या असलेल्या उन्हात वाहन चालविणे धोक्याचे झाले आहे. या मार्गावरून मी नेहमी प्रवास करतो परंतु, सध्या प्रवास टाळतो. वाढत्या तापमानात वाहनांचे टायर गरम आल्याने अपघाताचा धोका वाढतो. प्रवास करावयाचा असल्यास सकाळी नऊ पर्यंत आणि सायंकाळी सहा नंतर करणे परवडणारे आहे."- नंदू भोले, वाहन मालक वर्धा.