Wardha News: ‘स्मार्ट’ वर्ध्याचा चेहराच विद्रुप; जागोजागी अवैध पोस्टरबाजी; लाखोंचा महसूल बुडाला

वर्धा: गांधी विचारांचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या वर्धा शहरात सध्या बेकायदा पोस्टरबाजीने अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. शासकीय इमारती, दुभाजक, विद्युत खांब आणि सार्वजनिक भिंतींवर अनधिकृत जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर चिकटवल्या जात असून, त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे..या प्रकारामुळे केवळ शहराच्या सौंदर्यावर परिणाम होत नाही, तर नगरपालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडत असल्याचे समोर आले.शहरातील प्रमुख चौक, वर्दळीचे रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी कोचिंग क्लासेस, राजकीय नेते, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने तसेच विविध संघटनांकडून सर्रास पोस्टरबाजी केली जाते. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतली जात नसल्याने नियमांचे उल्लंघन होत आहे..या गंभीर प्रकाराची दखल घेत नगरपालिकेने कारवाईला सुरुवात केली. आतापर्यंत १० जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, अनेकांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते..४८ अधिकृत ठिकाणांकडे दुर्लक्षवर्धा नगरपालिकेने जाहिरातींसाठी शहरात ४८ अधिकृत ठिकाणे निश्चित केली आहेत. मात्र, या जागांचा वापर टाळून विनामूल्य भिंती व खांबांचा वापर केला जात असल्याने जाहिरात कर व परवाना शुल्काच्या स्वरूपातील महसूल मिळत नाही. परिणामी, पालिकेला दरमहा लाखो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते.."दररोज नव्या भिंतींवर पोस्टर दिसतात. त्यामुळे शहराचे सौंदर्य नष्ट होत आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे."-अजय खैरकर, नागरिक."शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते. नागरिकांनी अधिकृत ४८ ठिकाणांचाच जाहिरातींसाठी वापर करावा. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मालमत्ता विद्रुपीकरण कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील."-निखिल लाेहवे,नगरपालिका प्रशासन, वर्धा.."शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी नागरिकांचीही आहे. केवळ दंड न करता कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी."-घनश्याम खंडागळे, नागरिक.