विदर्भ

Wardha: संकटातल्या बळीराजावर गुन्ह्याची टांगती तलवार, पोलिस कारवाई, ब्लॅकलिस्टचे आदेश ; कृषी विभागाच्या आदेशाने संतापाची लाट

Agriculture Department Orders Cotton Seed Verification: वर्ध्यात महा-बीटी (MahadBT) कापूस योजना अंतर्गत वितरित कापूस बियाण्यांच्या वापरावर कृषी विभागाने कडक तपासणीचे आदेश दिले आहेत.
Wardha

Wardha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, मजुरांची टंचाई आणि बाजारात मिळणारे कमी भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाईची तलवार लटकविणारा कृषी विभागाचा आदेश समोर आल्याने जिल्हाभरात संतापाची लाट उसळली आहे.

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