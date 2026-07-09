Wardha: संकटातल्या बळीराजावर गुन्ह्याची टांगती तलवार, पोलिस कारवाई, ब्लॅकलिस्टचे आदेश ; कृषी विभागाच्या आदेशाने संतापाची लाट

वर्धा: अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, मजुरांची टंचाई आणि बाजारात मिळणारे कमी भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाईची तलवार लटकविणारा कृषी विभागाचा आदेश समोर आल्याने जिल्हाभरात संतापाची लाट उसळली आहे..जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने कापूस क्रांती अभियानांतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवरून वितरित करण्यात आलेल्या कापूस बियाण्यांच्या वापराबाबत कठोर निर्देश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांना प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याच्या शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..तपासणीदरम्यान शिफारशीनुसार बियाण्यांची पेरणी झाली आहे का, लागवडीतील अंतर योग्य ठेवण्यात आले आहे का, वितरित केलेल्या बियाण्यांचाच वापर करण्यात आला आहे का, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर बियाण्यांची विक्री, इतरांना देणे, बाजारात विकणे, विक्रेत्याकडे परत करणे किंवा इतर वस्तूंच्या बदल्यात देणे असे प्रकार आढळल्यास त्याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यास सांगितले आहे..यापुढे गैरवापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, फार्मर आयडी, गाव, वितरित बियाण्यांचा तपशील आणि गैरप्रकाराची माहिती नमूद करण्याचे आदेश आहेत. एवढेच नव्हे तर अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी पोलिस कारवाईचा प्रस्ताव सादर करावा तसेच शासनाच्या भविष्यातील योजनांसाठी संबंधित शेतकऱ्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्तावही पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय शासनाकडून वितरित करण्यात आलेल्या बियाण्यांची नियमाप्रमाणे वसुली करण्याबाबतही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..Nagpur: पन्नासच्यावर उच्च शिक्षितांचा ‘अटेंडट’च्या नोकरीला रामराम, मेडिकलमधील पदभरतीतील वास्तव.या आदेशामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवरच संशय व्यक्त करून त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अनेक शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, बदलते हवामान, अपुरी मजूर उपलब्धता आणि आर्थिक अडचणींमुळे नियोजनात बदल करतात. अशा परिस्थितीचा विचार न करता कठोर कारवाईची भूमिका घेणे हे वास्तवापासून दूर असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे..शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करणे, तांत्रिक मदत देणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही कृषी विभागाची प्राथमिक जबाबदारी असताना, त्याच शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याने कृषी विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Supreme Court: 'पोलिसांकडे जा, व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा', पैगंबरविरोधी वक्तव्य प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश.शेतकऱ्यांना गुन्हेगार समजू नयेशेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमलेले अधिकारी आज त्यांच्यावर कारवाईची भाषा वापरत आहेत, ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. नैसर्गिक संकटांनी होरपळलेल्या बळीराजाला आधार देण्याऐवजी त्याच्यावर संशय घेऊन तपासण्या, ब्लॅकलिस्ट आणि पोलीस कारवाईचे आदेश देणे हा प्रशासनाचा संवेदनशून्यपणा आहे. शेतकऱ्याला गुन्हेगार नव्हे तर अन्नदाता म्हणून पाहण्याची गरज आहे. योजनांतील त्रुटी लपवून त्याचे खापर शेतकऱ्यांवर फोडण्याचा प्रयत्न थांबला पाहिजे. अन्यथा हा रोष केवळ वर्ध्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलनाची ठिणगी पडू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.