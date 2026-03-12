Wardha Crime: वर्ध्यातली १७ वर्षीय रील स्टार काजलने संपवले जीवन, मोहब्बत की दुकान रीलमुळे झालेली प्रसिद्ध; धरणात आढळला मृतदेह

वर्धा : सोशल मीडियावर फोटो शेअर केल्यानंतर १७ वर्षीय तरुणीने रिधोरा धरणात उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. ११) उघडकीस आली आहे. काजल गजानन रोकडे (वय १७, रा. रामनगर, वर्धा) असे मृत तरुणीचे नाव आहे..वर्ध्यातली प्रसिद्ध रील स्टार असलेली काजल ही सोशल मिडिया व्यवस्थापनाची कामंही करत होती. अलिकडेच झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीत अध्यक्ष म्हणून विजयी झालेल्या सुधीर पांगुळ यांचा सोशल मिडिया सांभाळला होता. निवडणूक काळात नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हे रील तिने तयार केलं होतं. त्या रीलची दखल राष्ट्रीय काँग्रेसनेही घेतली होती. यामुळे ती आणखी प्रसिद्ध झाली होती. आता तिच्या अशा दुर्देवी मृत्यूमुळे अनेक शंका उपस्थित होत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, काजल मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी सुमारे सहा वाजताच्या सुमारास घरातून बाहेर पडली होती. मात्र रात्री उशिरापर्यंत ती घरी परतली नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला, परंतु ती कुठेही आढळून आली नाही..Nagpur News: भिवापूरमध्ये ७० वर्षीय मनोरुग्ण महिलेने विहिरीत उडी घेऊन संपवले जीवन .यानंतर कुटुंबीयांनी तिचे सोशल मीडिया अकाउंट तपासले असता तिने सायंकाळच्या सुमारास रिधोरा धरण परिसरातील फोटो शेअर केल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने रिधोरा धरणाकडे धाव घेतली..तेथे पोहोचल्यावर तिची दुचाकी (क्रमांक एमएच ३२ एबी ३६७९) धरणाजवळ उभी असल्याचे आढळले. तसेच धरणाच्या काठावर तिची बॅग, मोबाईल आणि चप्पलही आढळून आली. घटनेची माहिती मिळताच सेलू पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Nagpur News: सावनेरमध्ये तरुणाने संपवले जीवन; मृत्यूचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात.पोलिसांनी मच्छीमारांच्या मदतीने धरणामध्ये शोधमोहीम राबवली असता काही वेळातच तिचा मृतदेह पाण्यात आढळून आला. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास सेलू पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.