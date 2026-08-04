Wardha Road Accident: स्कूल व्हॅनला अपघात, सहा गंभीर; करंजी-काजी जवळील अपघात : जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू

वर्धा: शहरालगतच्या मदणी मार्गावरील करंजी-काजी परिसरात सोमवारी (ता. ३) सकाळी विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनला भरधाव कारने धडक दिली. या भीषण अपघातात स्कूल व्हॅनमधील १५ विद्यार्थी जखमी झाले. त्यातील सहा विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. .करंजी- काजी येथील चालक साठोणे हे नेहमीप्रमाणे मदनी, दिंदोडा आणि करंजी-काजी येथून विद्यार्थ्यांना घेऊन वर्ध्यातील शाळेत येत होते. या स्कूलव्हॅनमध्ये १६ विद्यार्थी प्रवास करत होते. सकाळी साडेआठच्या सुमारास स्कूल व्हॅन करंजी काजी परिसरात आली असता वर्ध्याकडून मदनीच्या दिशेने येणाऱ्या एम. एच. ३२ ए. एस. ४९४० क्रमांकाच्या भरधाव कारने स्कूल व्हॅनला जोरदार धडक दिली. दोन वाहनात धडक होताच स्कूल व्हॅन उलटली..Nagpur Crime: लग्नाचे आमिष, प्रेमसंबंध अन् अत्याचार; एकास अटक; शहरातील चार ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल.अपघात झाल्याचे लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. घाबरलेल्या आणि जखमी विद्यार्थ्यांना शांत करीत तातडीने रुग्णालयाकडे रवाना केले. अपघाताची माहिती मिळताच सेवाग्राम पोलिसांची चमू ठाणेदार देवेंद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वात घटनास्थळी पोहोचली..शिवाय पंचनामा केला. या प्रकरणी सेवाग्राम पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अपघात झाल्याचे लक्षात येताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. शिवाय व्हॅनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून उपचारासाठी सेवाग्राम येथील रुग्णालयाकडे ग्रामस्थांनी रवाना केले. अपघातानंतर कारचालक हा वाहन घटनास्थळी सोडून पसार झाला..Dabur Products Ban : 'डाबर'च्या अनेक खाद्यपदार्थांच्या FSSAI मोठी कारवाई, थेट विक्रीवर घातली बंदीच; १०० टक्के शुद्ध दाव्यावर घेतला आक्षेप.पहिली ते दहावीचे विद्यार्थीजखमी विद्यार्थ्यांमध्ये भूमिका नखाते, ओम नागतोडे, हार्दिक नैताम, जान्हवी तिखे, अथर्व चरडे, धनश्री चौधरी, पवन तिखे, चिराग कुबडे, अंशू नागतोडे, विधी सोनटक्के, जान्हवी सडमाके, युग तिमांडे, गुंजन उगेमुगे, आर्या बागडे आणि मीनाक्षी तिमांडे यांचा समावेश आहे. हे सर्व विद्यार्थी पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेत आहेत. सर्व जखमी विद्यार्थ्यांवर सेवाग्राम रुग्णालयात उपचार सुरू असून सहा विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर, तर उर्वरित विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.