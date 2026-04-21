Vardha News: वर्ध्यात संशयास्पद कार पेटली; परिसरात खळबळ; केळझर रोपवाटिकेजवळ आग; सिंदी पोलिसांची तातडी कारवाई

वर्धा : केळझर परिसरातील सामाजिक वनिकरण विभागाच्या रोपवाटिकेजवळ मागील आठ दिवसांपासून संशयास्पद स्थितीत उभी असलेली विना क्रमांकाची झायलो कार रविवारी (ता. १९) मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक पेटल्याची घटना उघडकीस आली. ही कार वर्ध्याकडे जाणाऱ्या मार्गालगत उभी असल्याने परिसरात खळबळ उडाली..माहिती मिळताच सिंदी पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस उपनिरीक्षक ओम कलेगुरुवार, कर्मचारी प्रफुल डफ आणि रवी मोरे यांनी पंचनामा करून प्राथमिक तपास सुरू केला..आग इतकी तीव्र होती की, काही काळ परिसरातील झाडे-झुडपेही आगीच्या विळख्यात सापडली होती..दरम्यान, सिंदी रेल्वे नगर परिषदच्या अग्निशमन दलाने घटनास्थळी पोहोचून आगीवर नियंत्रण मिळवले..या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ही आग नेमकी कशी लागली, तसेच संबंधित वाहन कुणाचे आहे, याचा तपास सिंदी पोलिस करत असून, या घटनेमागील कारणांचा शोध घेतला जात आहे.