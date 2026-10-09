Online Fraud : ट्रेडिंगच्या नावाने दहा लाख रुपयांनी फसवणूक

वर्धा, : ट्रेडिंग अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगून दहा लाख रुपयांनी ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण उघडकीस आले. याप्रकरणी तक्रारीवरून सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. .वर्ध्याच्या शिवार्पण नगरात राहणारे शिक्षक यांना मार्च २०२६ मध्ये ट्रेडिंगबाबत ग्रुप जॉईन करण्याकरिता टेक्स्ट मेसेज आला. त्यामध्ये व्हॉटसअॅप ग्रुपची लिंक होती. त्यावर क्लिक केले असता ८९- कोटक ब्ल्यूप्रिंट प्रॅक्टीस क्लब या व्हाटसअॅप ग्रुपवर जॉईन झाले. ट्रेडिंग करायचे असल्यास नईओ कोटमा नावाचे अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगितले..त्यानुसार त्यांनी अॅप डाऊनलोड केले. त्यानंतर पुन्हा पैशाची मागणी केली. त्यामुळे याबाबत सायबर पोलिसांत तक्रार करण्यात आली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.