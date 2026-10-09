विदर्भ

Online Fraud : ट्रेडिंगच्या नावाने दहा लाख रुपयांनी फसवणूक

Wardha Trading App Fraud, ₹10 Lakh Online Scam, Cyber Crime : वर्ध्यात ट्रेडिंग अ‍ॅप डाउनलोड करण्यास सांगून एका शिक्षकाची दहा लाख रुपयांची ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
A Wardha teacher reported an alleged ₹10 lakh online trading fraud to the cyber police.

A Wardha teacher reported an alleged ₹10 lakh online trading fraud to the cyber police.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा, : ट्रेडिंग अ‍ॅप डाऊनलोड करण्यास सांगून दहा लाख रुपयांनी ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण उघडकीस आले. याप्रकरणी तक्रारीवरून सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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