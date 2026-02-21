Wardha Crime: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत पतीने केला खून; वर्ध्यातील घटना

आर्वी (जि. वर्धा) : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन पतीने पत्नीचा तिच्याच ब्लाऊजने गळा आवळून खून केला. ही घटना मायबाई वॉर्डात घडली. रंजना गायकवाड (वय ४२) रा. मायबाई वॉर्ड असे मृताचे नाव असून तिला संपविणारा रामदास गायकवाड (वय ४७) याला पोलिसांनी शुकवारी (ता. २०) अटक केली..रामदास गायकवाड हा पत्नी रंजनाच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन नेहमीच वाद करून तिला मारहाण करीत होता. सासऱ्यांनी त्याला अनेकदा समजूनसुद्धा सांगितले होते. परंतु, त्याच्यात काहीच फरक पडला नाही. गेल्या शुक्रवारी (ता. १३) पती-पत्नी व मुलगा ऋषिकेश तिघेही घरी हजर होते. तेव्हा पती रामदास याने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन वाद केला होता..साफसफाई नाही म्हणून पत्नीचा पारा चढला, थेट पतीच्या गळ्यावर चाकू ठेवला अन्...धक्कादायक घटना समोर!.यामुळे मुलगा ऋषिकेश हा आईला घेऊन त्याच्या आजोबाकडे जेवायला गेला. जेवण आटोपल्यानंतर ऋषिकेश हा फिरायला निघून गेला. यानंतर रात्री ११ वाजता त्याच्या वडिलांनी त्याला आवाज देऊन घरी झोपायला बोलविले. यामुळे ऋषिकेश हा घरी आला. त्यावेळी तिघेही जण हॉलमध्ये झोपले. रात्री १२ वाजता वडील रामदास याने जोरजोरात ओरडून उठवले व रंजना कुठे गेली चल पाहू, असे म्हटले..त्याचवेळी बाथरुमधून किंकाळण्याचा आवाज येत होता. दोघेही बाथरूमकडे गेले असता रंजना खाली पडून होती. तिला तत्काळ उपचारार्थ अमरावती येथे दाखल केले. रंजना हिचा गळा दाबला आहे. त्यामुळे प्रकृती गंभीर असून उपचार सुरू असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. उपचाराला दाद न देता रविवारी (ता. १५) रंजनाचा मृत्यू झाला. मुलगा ऋषिकेशनेसुद्धा घटनेच्या दिवशी घरी आम्ही तिघेच जण होतो. माझ्या आईच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिचा वडिलांनी खून केल्याचे तक्रारीत सांगितले..Nagpur Crime: नागपुरात युवकाचा खून; रॉड अन् चाकूने हल्ला,अल्पवयीन मुलासह सहा जणांना अटक, धक्कादायक कारण आलं समाेर!.याबाबत पोलिसांनी पती रामदास याला विचारपूस केली असता रंजना ही रात्री बाथरूमकडे गेली होती. मी ब्लाऊज घेऊन तिच्या मागून गेलो व तिचा ब्लाउजने गळा आवळला. तेव्हा ती गुडघ्यावर बसली. थोड्या वेळाने तिची हालचाल बंद झाल्याने ती डोक्याच्या भारावर खाली पडली, अशी कबुली दिली आहे. तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून रामदास गायकवाड याला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.