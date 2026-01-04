विदर्भ

Kidney Selling Case : रोशनला जमीन, पैसे न मिळाल्यास सावकाराचे पाय तोडू; बच्चू कडू यांचा इशारा

नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे याने सावकाराचे कर्ज परत करण्यासाठी आपली किडनी विकली. सध्या हे प्रकरण राज्यभरात गाजत आहे.
nagbhid agitation for kidney selling case

nagbhid agitation for kidney selling case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागभीड - एका शेतकऱ्याने आपली किडनी विकल्याचे प्रकरण गंभीर असताना मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारला काहीच देणे-घेणे नाही. रोशन कुडेला त्याची जमीन, पैसे परत न मिळाल्यास सावकारांचे पाय तोडू, असा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक, माजी आमदार बच्चू कडू यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Bacchu Kadu
crime
Warning
Action
agitation news
Money Laundering Case
Lands
Kidney

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com