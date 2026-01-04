Kidney Selling Case : रोशनला जमीन, पैसे न मिळाल्यास सावकाराचे पाय तोडू; बच्चू कडू यांचा इशारा

नागभीड - एका शेतकऱ्याने आपली किडनी विकल्याचे प्रकरण गंभीर असताना मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारला काहीच देणे-घेणे नाही. रोशन कुडेला त्याची जमीन, पैसे परत न मिळाल्यास सावकारांचे पाय तोडू, असा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक, माजी आमदार बच्चू कडू यांनी दिला. .नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे याने सावकाराचे कर्ज परत करण्यासाठी आपली किडनी विकली. सध्या हे प्रकरण राज्यभरात गाजत आहे. रोशन कुडे याला न्याय मिळावा या मागणीला घेऊन शनिवार (ता. ३) मिंथूर ते नागभीड जनआक्रोश पायदळ मोर्चा निघाला. मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला. त्यावेळी आयोजित सभेत ते बोलत होते..याप्रसंगी शेतकरी नेते, माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॅा. सतीश वारजूकर, विनोद झोडगे, रोशन कुडे यांचे कुटुंब, मोर्चाचे आयोजक गिरीश नवघडे यांची उपस्थिती होती. आपल्या भाषणात बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले की, नागभीड येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोलीला जातात.मात्र, एक भेटही देण्याचे सौजन्य त्यांनी दाखविले नाही. अशा सरकारला झोडपून काढले पाहिजे असेही कडू म्हणाले. या मोर्चात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. तत्पूर्वी सकाळी साडेअकरा वाजता मिंथूर येथील रोशन कुडे यांच्या घरासमोर शेतकरी जमले. तेथूनच माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह मान्यवरांच्या उपस्थित जनआक्रोश पायदळ मोर्चा नागभीडच्या दिशेने निघाला. या मोर्चात नागभीड, चिमूर, सिंदेवाही आणि ब्रह्मपुरी तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..रोशन कुडे कोलकत्त्यातअन्यायग्रस्त शेतकरी रोशन कुडे हा जनआक्रोश पायदळ मोर्चात सहभागी होणार होता. मात्र, दोन दिवसांपूर्वीच पोलिसांचे पथक त्याला चौकशीसाठी कोलकत्ता येथे घेऊन गेले. ते शुक्रवारीच येणार होते. मात्र, अजूनही पथक परतले नाही. त्यामुळे रोशन कुडे याला या मोर्चात सहभागी होता आले नाही. यावेळी मात्र त्याचे कुटुंब हजर होते.महिन्याभरात मिळणार जमीनतहसील कार्यालयासमोर झालेल्या या सभेदरम्यान एसआयटीचे प्रमुख ईश्वर कातकडे आणि उपनिबंधक जयसिंग ठाकूर यांना मंचावर बोलविण्यात आले. दुय्यम सहाय्यक निबंधक जयसिंग ठाकूर यांनी एक महिन्यात रोशनची जमीन परत मिळणार असे सांगितले..मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळण्याचा प्रयत्नमिंथून येथून मोर्चा निघाला. हा मोर्चा नागभीड येथील राम मंदिर चौकात पोहोचला. तिथे मोर्चेकरूंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी मोर्चेकरूंचा प्रयत्न हाणून पाडला. यामुळे संतापलेल्या मोर्चेकरूंनी राममंदिर चौकातच ठिय्या मांडला. यामुळे पोलिसांनी धांदल उडाली. जवळपास दहा ते वीस मिनिटे हे आंदोलन चालले. वाहतूक पूर्णपणे ठप्प पडली होती. याचदरम्यान बच्चू कडू यांनी मोर्चेकरूंना शांत केले. त्यानंतर हा मोर्चा तहसील कार्यालयाच्या दिशेने निघाला..सरकारला आम्ही एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत ठोस निर्णय झाला नाही, तर १९ फेब्रुवारीपासून विदर्भातील प्रत्येक तालुक्यांत १० दिवसांची पदयात्रा काढली जाईल. ही पदयात्रा सरळ ताडोबा जंगलात घुसेल आणि जंगल मे मंगल होईल.३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय न झाल्यास शेतकरी अधिक आक्रमक आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरतील.- बच्चू कडू, संस्थापक प्रहार जनशक्ती पक्ष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.