Washim Crime : काटा जिल्हा परिषद शाळेत १४ मुलीसोबत अत्याचार; आरोपी शिक्षक गजाआड

वाशीम - शिक्षणाचे पवित्र मंदिर मानल्या जाणाऱ्या शाळेतच एका ५६ वर्षीय शिक्षकाने गुरू-शिष्याच्या नात्याला काळिमा फासणारी अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. वाशीम तालुक्यातील काटा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील एका ५६ वर्षीय नराधम शिक्षकाने तिसरी व चौथीतील तब्बल १४ अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर गेल्या ७ ते ८ महिन्यांपासून अश्लील चाळे व लैंगिक अत्याचार केल्याची चीड आणणारी बाब उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण पालक वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे.या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी शिक्षक दिलीप बोरकर ( वय ५६) याच्यावर गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिली ते चौथीपर्यंत असलेल्या काटा जिल्हा परिषद शाळेत दोन शिक्षक आणि दोन शिक्षिका कार्यरत आहेत. यातील ५६ वर्षीय आरोपी शिक्षक दिलीप बोरकर हा गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून तिसरी आणि चौथीतील निष्पाप चिमुकल्या मुलींना मांडीवर बसवून स्वतःच्या मोबाईलवर यूट्यूबवरील अश्लील व्हिडिओ दाखवत असे. एवढेच नव्हे तर मुलींच्या शरीराला अयोग्य स्पर्श करून लैंगिक अत्याचार करत होता. "घरी किंवा कोणालाही सांगितल्यास शाळेत येऊ देणार नाही," अशी भीती व धमकी देऊन या नराधमाने चिमुकल्यांची तोंडे बंद ठेवली होती..शिक्षिकेच्या संवेदनशीलतेमुळे प्रकार उघडकीस८ सप्टेंबर रोजी दुपारी शाळा सुटल्यानंतर एक शिक्षिका घरी जात असताना काही चिमुकल्या मुली त्यांच्याजवळ जाऊन ढसाढसा रडू लागल्या. "मॅडम, प्लीज आम्हाला सोडून जाऊ नका," अशी विनवणी करत घाबरलेल्या मुलींनी रडण्यास सुरुवात केली. शिक्षिकेने संशय आल्यावर मुलींना प्रेमाने विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता, मुलींनी त्या नराधम शिक्षकाच्या सर्व भयानक कृत्यांचा पाढा वाचला. ही माहिती ऐकून सुन्न झालेल्या शिक्षिकेने तात्काळ पालकांना आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली..गावात संतापाचा उद्रेक; नराधमाला चोप देऊन पोलिसांच्या स्वाधीन केलेघटना उघडकीस येताच गावात वाऱ्यासारखी बातमी पसरली. संतप्त पालकांनी आपल्या मुलींकडे विचारणा केली असता, नराधम शिक्षकाच्या धमकीमुळे मुली किती दहशतीखाली होत्या हे समोर आले. निष्पाप मुलींसोबत झालेल्या या घाणेरड्या कृत्यामुळे ग्रामस्थांचा संयम सुटला आणि त्यांनी आरोपी शिक्षकाला पकडून चांगलाच चोप दिला..पोलीस ठाणेदार स्वतः शाळेत; १४ पीडित मुलींचे 'इन कॅमेरा' जबाब नोंदवलेघटनेचे गांभीर्य ओळखून ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदार श्रीदेवी पाटील यांनी आपल्या पथकासह तात्काळ काटा येथील शाळेला भेट दिली आणि आरोपी शिक्षकाला ताब्यात घेतले. ठाणेदार श्रीदेवी पाटील यांनी स्वतः शाळेत जाऊन पीडित मुली, त्यांचे पालक आणि इतर शिक्षक-शिक्षिकांशी सखोल चौकशी केली. यात तब्बल १४ पीडित चिमुकल्यांनी आपल्यावर झालेला अत्याचार पोलिसांसमोर कथन केला. पोलिसांकडून या सर्व १४ मुलींचे जबाब 'इन कॅमेरा' नोंदवण्यात आले आहेत.याप्रकरणी वाशीम ग्रामीण पोलीस ठाण्यात पोक्सो व इतर गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.