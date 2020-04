दिलासादायक : हा जिल्हा कोरोना मुक्तीच्या उंबरठ्यावर!

वाशीम : जिल्ह्यात एक व्यक्ती कोरोना बाधित रुग्ण आहे. या रुग्णाचा 14 दिवसानंतर घेतलेल्या ‘स्वॅब’ नमुन्याचा अहवाल (ता.17) ‘निगेटिव्ह’ प्राप्त झाला आहे. तर दुसरा 24 तासानंतर घेतलेल्या ‘स्वॅब’ नमुन्याचा अहवाल आरोग्य विभागाकडे अद्याप प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा सध्या कोरोना मुक्तीच्या उंबरठ्यावर उभा असून, दुसर्‍या नमुन्याचा अहवाल ‘निगेटिव्ह’ आल्यास प्रशासनाच्या अथक प्रयत्नांमुळे जिल्हा कोरोना मुक्त होईल. मालेगाव तालुक्यातील एक व्यक्ती कोरोना बाधित असल्याचे वैद्यकीय अहवालावरून स्पष्ट झाले. त्यामुळे सदरील रुग्णास तातडीने जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उभारलेल्या अलगीकरण कक्षात ठेवले. खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण गाव बंद केले. घरोघरी जाऊन नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन व आरोग्य प्रशासनाने प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवले. त्यामुळे जेथे गरज वाटली तेथे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या. हेही वाचा - देशी दारूच्या काॅर्टरची किंमत 55 वरून 200 रुपये; येथे सहज होते उपलब्ध सदरील इसमाच्या संपर्कात आलेले व्यक्ती, कुटुंबातील सदस्यांचे विलगीकरण करून त्यांच्या घशातील लाळेचे नमुने घेण्यात आले. सुदैवाने हे सर्व नमुने ‘निगेटिव्ह’ आले. त्यानंतर कोरोना बाधित रुग्णाच्या अहवालांकडेच प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे सदरील रुग्णाचा ‘स्वॅब’ नमुना 14 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर तपासणीसाठी पाठविण्यात आला होता. या नमुन्याचा अहवाल (ता.17) जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे प्राप्त झाला असून, सदरली अहवाल ‘निगेटिव्ह’ असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अंबादास सोनटक्के यांनी दिली आहे. तर दुसरा 24 तासानंतर घेतला जाणारा ‘स्वॅब’ नमुना गुरुवारी (ता.16) घेण्यात आला. या नमुन्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नसल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा सध्या कोरोना मुक्तीच्या उंबरठ्यावर उभा असून, दुसरा अहवाल ‘निगेटिव्ह’ प्राप्त झाल्यास नक्कीच जिल्हा कोरोनामुक्त होईल. जिल्हा प्रशासन, आरोग्य विभाग, पोलिस प्रशासनाने घेतलेल्या खबरदारीला यश मिळेल. त्यामुळे तीसर्‍या नमुन्याचा अहवाल काय येतो? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशी आहे स्थिती....

गृह अलगीकरण..............24

संस्थात्मक विलगीकरण.....40

अलगीकरण कक्ष............01

आत्तापर्यंत घेतलेले नमुने....29

पॉझिटिव्ह अहवाल..........01

निगेटिव्ह अहवाल...........27

अहवाल अप्राप्त..............01 तिसऱ्या नमुन्याचा अहवाल प्राप्त नाही

कोरोना बाधित रुग्णाचा 14 दिवसानंतर घेतलेला ‘स्वॅब’ नमुना ‘निगेटिव्ह’ आला आहे. 24 तासानंतर घेतलेल्या तिसर्‍या नमुन्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नाही.

-डॉ. अंबादास सोनटक्के, जिल्हा शल्य चिकित्सक, वाशीम जिल्हावासींना दिलासा....

कोरोना बाधित रुग्णाचा 14 दिवसानंतर घेतलेल्या ‘स्वॅब’ नमुन्याचा अहवाल ‘निगेटिव्ह’ प्राप्त झाला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनासह, आरोग्य विभाग, पोलिस प्रशासन व जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मोठा दिलासा वाटला. शिवाय आता तिसरा अहवालही ‘निगेटिव्ह’ प्राप्त होऊन, जिल्हा कोरोनामुक्त व्हावा अशीच सर्वांना अपेक्षा आहे.

