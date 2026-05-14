Washim News: विहीर अधिग्रहणावर पाणीटंचाईची कसरत; जिल्ह्यात ६९ गावे टंचाईग्रस्त ; मालेगावात दररोज धावतात २५ टँकर

वाशीम: उन्हाचे चटके होरपळ करत असताना जिल्ह्यात अनेक गावात पाणीटंचाई उग्र रूप धारण करत असताना प्रशासन केवळ विहिरी व कूपनलिका अधिग्रहित करून पाणी टंचाई निवारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. मालेगाव सारख्या शहरात दररोज २५ खासगी टँकर चालत असताना प्रशासन काय आढावा घेत आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..जिल्ह्याची भौगोलिक रचना बेसल्ट खडकाची आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात भूगर्भात पाणी मुरत नाही. परिणामी दरवर्षी उन्हाळ्यात जिल्ह्याला पाणी टंचाई जाणवते. यंदाच्या वर्षी प्रशासनाने एकाही गावात टँकर सुरु केली नसल्याची बाब समोर आली आहे.त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते..याचा सर्वाधिक त्रास महिलांना सहन करावा लागत आहे. घरो घरी ड्रम मध्ये पाणी साठवून ते जपून वापरावे लागत आहे. जिल्ह्यात प्रशासनाकडे असलेल्या लेखी नोंदीत ६९ गावे टंचाई ग्रस्त आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने ७३ विहिरी व कूपनलिका अधिग्रहित केल्या आहेत. मात्र अजून एकही टँकर सुरु केले नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.."मालेगाव शहरातील भीषण पाणी टंचाई लक्षात घेता मालेगाव शहरांमध्ये काही नवीन बोअरवेल घेण्यासाठी व टँकरने पाणीपुरवठा सुरु करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये भेटून मागणी केली होती परंतु अद्याप पर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही."-ओमप्रकाश खुरसडे ,नगराध्यक्ष नगरपंचायत मालेगाव."मालेगाव शहरांत भीषण पाणी टंचाई आहे. बहुतांश कुप नलिका आटल्या आहेत. शहरांत पाणी पुरवठा करणारे टँकर १००० लिटर पाण्यासा-ठी २०० रुपये घेत आहेत. त्यामुळं पाणी संकटाचा सामना मजूर शेतकरी व सर्वसामान्यांना करावा लागत आहे . शहरात टँकर ने पाणीपुरवठा लवकर सुरु करावा."-विलासराव रोकडे ,मालेगाव.मालेगावची परिस्थिती भीषणप्रशासन जिल्ह्यात टँकर सुरु करण्याइतपत पाणी टंचाई नसल्याचा दावा करत असले तरी मालेगाव शहरात गेल्या महिनाभरापासून अभूतपूर्व पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. या शहरात दररोज २५ खासगी टँकर पाणी आणतात. एका पाच हजार लिटरच्या टँकरसाठी आठशे रुपये मोजावे लागतात. यामध्ये गोरगरिबांचे हाल होत आहेत त्यांना धर्मार्थपाणीपुरवठा करणारावर अवलंबून राहावे लागत आहे. हे पाणीही नियमित मिळत नसल्याने गोरगरीब जनतेचे हाल होत आहेत..