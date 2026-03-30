Vidarbha News: आश्वासनांचा पाऊस; मात्र नळ कोरडेच; २५ वर्षांपासून वाशीमचा पाणी प्रश्न कायम; दहा-दहा दिवसांनी पाणीपुरवठा

वाशीम: पाणी जीवनावश्यक गरज असताना वाशीम शहरातील नागरिकांना गेल्या २५ वर्षांपासून पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे विदारक वास्तव आहे. एका घराला दहा ते बारा दिवसांनी पाणी मिळत असल्याने नागरिकांना वर्षभर उन्हाळ्याचीच झळ सहन करावी लागते. निवडणुकांच्या तोंडावर मुबलक पाण्याचे आश्वासन दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात शहरवासीयांचा घसा कोरडा आहे..सध्या वाशीम शहराची लोकसंख्या एक लाखाच्या पुढे गेली असून, जिल्हा स्थापन झाल्यानंतर शहराचा विस्तार झपाट्याने झाला. मात्र, मूलभूत सुविधांमध्ये वाढ झालेली नाही. शहराला एकबुर्जी धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी केवळ ३५ हजार लोकसंख्येसाठी तयार करण्यात आलेली ही योजना आजही त्याच स्वरूपात सुरू असल्याने पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे..एकबुर्जी प्रकल्पातील १८ टक्के जलसाठा शहरासाठी राखीव ठेवण्यात आला. सध्या नगरपालिकेकडून ८८ टक्के पाणी उपसा केला जात असूनही शहरातील सर्व भागांना नियमित पाणीपुरवठा होत नाही..पावसाळ्यातही दहा ते बारा दिवसाआड पाणी दिले जात असल्याने नागरिकांवर पाणी साठवून ठेवण्याची वेळ येते. मात्र, हे पाणी गढूळ आणि अशुद्ध असल्याने आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण होतो. विशेष म्हणजे वर्षातील ३६ ते ४० दिवस पाणीपुरवठा करून संपूर्ण वर्षाची पाणीपट्टी वसूल केली जात असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे..परिस्थिती 'जैसे थे'विधानसभा, लोकसभा आणि नगर परिषद निवडणुकांच्या वेळी वाशीमचा पाणीप्रश्न सर्व पक्षांच्या अजेंड्यावर असतो. स्थानिक नेत्यांपासून ते राज्यस्तरीय नेतेमंडळी अगदी मुख्यमंत्री स्तरावरूनही मुबलक पाण्याची ग्वाही दिली जाते. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर परिस्थिती 'जैसे थे' होते आणि नागरिकांना पुन्हा पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते.