हा तर जनतेच्या पैशाचा अपव्यय

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात कुलसचिवपदाच्या नियुक्तीचे नाट्य चांगलेच चर्चेत आले आहे. डॉ. नीरज खटी यांची कुलसचिवपदावर निवड करणे नंतर "लिन' नाकारणे म्हणजे विद्यापीठाचा वेळ व जनतेच्या पैसा दोन्हींचा अपव्यय असल्याची तक्रार जनसंवाद अभ्यासमंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुनील मिश्रा यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. डॉ. नीरज खटी यांची दीड महिन्यापूर्वी "लक्ष्मीनारायण इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी'मध्ये रसायनशास्त्र विषयाचे प्राध्यपक म्हणून निवड करण्यात आली. नियमानुसार शासकीय संस्थेत एक वर्ष आणि खासगी संस्थेत दोन वर्षे प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय इतर ठिकाणी जाण्यासाठी संस्थेकडून "लिन' मिळत नाही. हाच नियम डॉ. खटी यांना लागू होतो. त्यानंतरही त्यांचा अर्ज छाननी समितीने ग्राह्य धरणे आणि त्यांना मुलाखतीसाठी बोलाविणे याबद्दलच कुतूहल व्यक्त करण्यात येत आहे. यानंतर त्यांची निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून खुद्द कुलगुरू डॉ. काणे यांनी केली. स्वत: नियुक्ती केल्यावर "लिन' नाकारून पद न स्वीकारण्यास डॉ. खटी यांना भाग पाडले. या प्रक्रियेत जवळपास तीन लाखांचा खर्च झाला. दुसऱ्या दिवशी नव्याने जाहिरात देत पुन्हा लाखावर खर्च विद्यापीठाने केला. जाहिरात देण्यापासून तर निवड समितीपर्यंत अंदाजे तीन लाख खर्च झाले आहे. हा पैसा डॉ. काणे यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणी डॉ. सुनील मिश्रा यांनी केली असून, तशी तक्रार नवनियुक्त राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्याकडे केली आहे.

