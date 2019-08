कन्हान नदीत दोघांना जलसमाधी

मौदा (जि. नागपूर) : येथील कन्हान नदीपात्रात मासे पकडण्यासाठी गेलेल्या दोन युवकांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. 19) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. सदुराम पडवाड (वय 26) व अमरीत निसाद (वय 21, दोघेही रा. कोरबादरी, छत्तीसगड), अशी त्यांची नावे आहेत. मासेमारीकरिता ते कन्हान नदीवर गेले होते. दरम्यान, मासेमारी करीत असताना त्यांचा पाण्यात बुटून मृत्यू झाला. रात्री ते घरी न परतल्यामुळे आईवडिलांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी स्थानिक नावाडी व आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या मदतीने शोध घेतला असता सदुरामचा मृतदेह सोमवारला आढळला; तर दोन दिवसांच्या शोधमोहिमेत बुधवारी

अमरितचा मृतदेह सापडला.

Web Title: Water for both of them in the river Kanhan