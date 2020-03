घाबरू नका, खबरदारी घ्या

खामगाव (जि.बुलडाणा) : सद्या जगभरात करोना व्हायरसमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. तर याची लागन मोठ्या प्रमाणावर होत असून भारतातही या आजाराची लागन झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. त्‍यामुळे आपल्या भागात कोरोना व्हायरस संदर्भात नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सतर्कता बाळगावी विषाणूजन्य आजाराची लक्षणे दिसून आल्यास त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क करावा. तसेच नागरिकांनी दक्षता बाळगावी असे आवाहन सामान्‍य रुग्‍णालयाचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.निलेश टापरे यांनी केले. कोरोना या आजाराबाबत नागरिकांमध्ये अनेक गैरसमज निर्माण होत असून अफवांचा तर पेव फुटला आहे. त्‍यामुळे साधा सर्दी, खोकला असलेला रुग्‍ण देखील धास्‍तावला असून हेच गैरसमज दुर करण्यासाठी स्‍थानिक सामान्‍य रुग्‍णालयाचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निलेश यांनी नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले. यावेळी त्‍यांनी सांगितले की, स्‍थानिक सामान्‍य रुग्णालयात विलगीकरन कक्ष स्थापन करण्यात आला असून हा विभाग 24 तास सुरू राहणार आहे. कोरोना विषयी शंका दूर करण्यासाठी सामान्य नागरिकांसाठी शासनाने 104 टोल फ्री नंबर ची सेवा सुरू केली आहे. तसेच पुणे, मूंबई येथून आलेल्या लोकांना आजार असल्यास उपचार घ्यावा, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे सध्या आपल्या देशात कोरोना स्टेज 2 मध्ये असून त्याला स्टेज 3 म्हणजेच गर्दी तून फैलाव होण्यापासून थांबवायचे आहे. त्‍यामुळे प्रत्‍येक नारिकाने सजग राहावे, गरजेशिवाय घराबाहेर पडू नये, स्‍वच्‍छतेचा आग्रह करा, दुखणे अंगावर न काढला त्‍वरीत वैद्यकीय सल्‍ला घ्यावा व महत्‍वाचे म्‍हणजे अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये.

Web Title: we should take precautions