तणनाशकाचा कपाशीवर वरवंटा

गोंडपिपरी(चंद्रपूर) : यंदा दमदार पाऊस झाला. कपाशीच रोपही चांगली फुलली. त्यामुळे नव्या आशेने बळीराजा कामाला लागला. कपाशीच्या पिकात तण वाढले. ते मारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी फवारणी केली .पण उलटच झाल.शेकडो हेक्‍टर पिकातील पीक पूर्णपणे नष्ट झाले. या नव्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आता शेतातील,प्रत्येक झाडावर प्लास्टिक झाकून फवारणी केली जात आहे

नगदी पीक म्हणून शेतकरी कपाशीच पीक मोठया प्रमाणात घेतात. विशेषतः: गोंडपिपरी तालुक्‍यात कपाशीची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यावर्षी पावसाने सरासरी बऱ्यापैकी गाठली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या पिकाची अपेक्षा आहे. पावसाने कपाशीही बहरली. शेतात डौलदार कपाशीने बळीराजा समाधानी झाला आहे. मात्र आता नवे संकट उभे ठाकले आहे. कपाशीच्या पिकात तण वाढले आहे. मजुरी वाढल्याने तण काढण्यासाठी मजुर लावणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. आता बाजारात वेगवेगळी तणनाशकही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली आहे. यातीलच काही तणनाशकांची फवारणी शेतकऱ्यांनी केली. मात्र झाले उलटेच.

तालुक्‍यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या शेतातील कपाशी अक्षरशः: नष्ट झाली. एका शेतकऱ्याने पाच एकर शेतीवर ट्रॅक्‍टर फिरविला. फवारणीमुळे तणासोबतच कपाशीचे पीक धोक्‍यात येत असल्याची वार्ता गावा-गावात पोहचली . त्यामुळे शेतकरीही धास्तावले आहे. शेतात तण वाढले. त्याचा कपाशीला फटका. दुसरीकडे तणनाशक कपाशीवर उठले आहे. अशा दुहेरी मनस्थितीत शेतकरी आहे. काहींनी आता पुन्हा मजुरांचा पर्याय निवडला आहे. त्यांच्यामार्फतीने तण काढले जात आहे. काहींनी त्यातूनही मार्ग काढला. तणनाशक फवारणीचे दूष्परिणाम होऊ नये यासाठी कपाशीवर प्लास्टिक लावले जात आहे. त्यानंतरच फवारणी करणे सुरू आहे. या मार्गाचा अनेक शेतकऱ्यांनी अवलंब केला आहे. फुललेली कपाशी वाचविण्यासाठी बळीराजाची धावपळ सुरू आहे. निसर्गाची कृपादृष्टी यावर्षी असली तरी बळीराजा समोर नव्या संकटाची मालिका उभी होत आहे. पीक वाचविण्यासाठी बळीराजांची धावपळ सुरू आहे. तण नाशकामुळे फवारणीमुळे पीक नष्ट झाल्याची धास्ती अनेक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे शेतातील प्रत्येक झाडांवर प्लास्टिक झाकून फवारणी सुरू आहे.

अरुण वासलवार,

गोंडपिपरी.

Web Title: The weedicide varnish on the cotton