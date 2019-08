काय? वीस फूट उंच झाड उपटून पुन्हा लावणार

नागपूर : महामेट्रोतर्फे पर्यावरणपूरक मेट्रो चालविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, मेट्रो चालविण्यासाठी झाडांची कत्तल करण्याऐवजी ते उपटून पुन्हा जगविण्यावर भर देण्यात येत आहे. कडबी चौकातील 11 झाडे "रूट बॉल' प्रणालीद्वारे उपटून हिंगणा रोडवरील लिटिल वूड विस्तार येथे लावण्यात येणार असल्याचे पूर्व-पश्‍चिम मार्ग प्रकल्पाचे कार्यकारी संचालक महादेव स्वामी यांनी नमुद केले.

मेट्रोने शुक्रवारी "रूट बॉल' प्रणालीमार्फत झाडांचे पुनर्रोपण करण्याबाबतचे प्रात्यक्षिक कडबी चौकातील प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन परिसरात केले. येथील आंबा, बदाम, कडूनिंब, अशोका, मुंगना प्रजातीच्या 11 झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. या झाडांच्या पुनर्रोपणाचे काम मॉर्निंग हॉर्टिकल्चर प्रायव्हेट लिमिटेडला दिले आहे. मॉर्निंग हॉर्टिकल्चरचे व्यवस्थापकीय संचालक रामचंद्र अप्पारी यांनी खड्डा खोदल्यानंतर मुळे तोडल्याचे सांगितले. तत्पूर्वी, झाडांच्या फांद्या तोडल्या होत्या, असेही नमूद केले. झाडांच्या फांद्यांवर "केमिकल'चा वापर करून त्या जिवंत ठेवण्यात येते. झाडांच्या मुळाला पोते बांधून वर्तुळाकार आकार दिला जातो. यानंतर क्रेनच्या साहाय्याने दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात येत असल्याचे अप्पारी यांनी सांगितले. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी झाडे नेताना सुरक्षिततेचे पूर्णपणे पालन केले जाते. झाडांच्या पुनर्रोपण प्रक्रियेला पाच दिवसांचा कालावधी लागत असून, महामेट्रो हे संपूर्ण कार्य दोन दिवसांत पूर्ण करीत असल्याचे ते म्हणाले. सहा महिन्यांपर्यंत ही झाडे वरिष्ठ व तज्ज्ञांच्या देखरेखीत राहतील, असे त्यांनी सांगितले.

