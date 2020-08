खुषखबर! लवकरच सुरू होणार राज्यातील जीम, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोलेंनी दिली ग्वाही

भंडारा : राज्यातील जीम लवकर सुरू व्हावे, ही जीम मालकांची आणि नियमित व्यायाम करणाऱ्यांचीही मागणी आहे. याच मागणीसाठी नागपुरात महापौर संदीप जोशी यांनी संविधान चौकात पुशअप्स मारून आंदोलनही केले होते. त्यापूर्वीच बहुजन विकास मंत्री यांनी लवकरच जीम सुरू होतील, असे संकेत दिले होते. पण जीम अद्याप सुरू झाले नाहीत. आज विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीही राज्यातील जीम लवकरच सुरू होणार, असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे जीम मालकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. राज्यातील वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता (व्यायामशाळा) महाराष्ट्र् सरकारने स्वतः पुढाकार घेत केंद्र सरकारची ॲडवायझरी येण्याची वाट न बघता स्वतःची ॲडवायझरी काढून जीम सुरू करावे, अशी सूचना केल्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले यांनी सांगितले आहे. मुळातच अनलॉकबाबत केंद्र सरकार ॲडवायझरी काढत असून त्यांच्या ऍडवायझरीचे पालन राज्य सरकार करीत असते. मात्र जीम व इतर व्यवसाय कोरोनामुळे ठप्प झाल्याने बेरोजगारी वाढते आहे. त्यामुळे या सर्वांचा सारासार विचार करता स्वतःच्या ॲडवायझरी काढून जीम व इतर व्यवसाय सुरू करून व्यावसायिकांना न्याय द्यावा, अशा सूचना सरकारला दिल्याचेही विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच जीम सुरू होतील, असे मानले जात आहे. राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आले. तेव्हा संपूर्ण बाजारपेठेसह जीमसुद्धा बंद करण्यात आले होते. एकेक करून बाजार उघडे झाले. पण जीम अद्यापही बंदच आहेत. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जीम लवकर सुरू होतील, असे वक्तव्य गेल्या आठवड्यातच केले होते. दोन ते तीन दिवसांतच ही प्रक्रिया होईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. पण आठवडा उलटून गेल्यानंतरही याबाबत काहीही हालचाल दिसत नाही. जीम संचालकांच्या दृष्टीनेही जीम सुरू होणे गरजेचे आहे. जरी मी या खात्याचा मंत्री असलो, तरीही एकटा निर्णय घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिखुमंडळातल्या सर्वांशी चर्चा करून एकमताने निर्णय घ्यायचा असतो. ही प्रक्रिया झाली आहे. जीम सुरू करण्याबाबतच्या फाईलवर माझी सही झालेली आहे, एक-दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांचीदेखील सही त्यावर होईल आणि त्यानंतर ताबडतोब जीम सुरू केले जातील, असेही मंत्री वडेट्टीवारांनी तेव्हा सांगितले होते. सविस्तर वाचा - शालेय स्तरावर निर्माण होणार स्पोर्ट्स कल्चर! कसे ते वाचा मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पाठविलेल्या फाईलवर कदाचित मुख्यमंत्र्यांची सही अद्याप झाली नसावी. त्यामुळे जीम सुरू झालेले नाहीत. आता विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता जीम लवकर सुरू होतील, अशी अपेक्षा नियमित व्यायाम करणाऱ्यांसह जीम मालकांची आहे.

