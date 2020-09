हजारो परिटांनी का केला अन्नत्याग?...वाचा

नागपूर ः गेल्या ६० वर्षांपासून आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत आज,हजारो परीट-धोबी समाजाने अन्नत्याग आंदोलन करून सरकारचा निषेध केला. तसेच काळी फीत लावून विदर्भातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. सरकारने लक्ष दिले नाही तर विधानभवनावर धडक देण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. Breaking: पूरग्रस्तांसाठी ठाकरे सरकारकडून अखेर साडे १६ कोटींची मदत जाहीर नागपूर येथील संविधान चौकामध्ये महाराष्ट्र राज्य धोबी-परीट महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डी.डी. सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. एक दिवसासाठी अन्नत्याग करून शेकडो कार्यकर्त्यांनी सरकारचा निषेध केला. यावेळी रुकेश मोतीकर,भय्याजी रोहनकार,संजय कानोजिया,सुनील श्रीवास,सुरेश भोसकर,दयाराम हिवरकर,छोटू निर्मलकर,उज्वलाताई कामरकर,नंदाताई क्षीरसागर,जयाताई मोतीकर,पुष्पाताई भोसकर,अनिल क्षीरसागर,भीमराव भोरकर,संदीप खेडकर,राजू आवळेकर,राजेश क्षीरसागर,प्रवीण तुरणकार उपस्थित होते. २०१५ मध्ये केंद्र शासनाला अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करावा म्हणून राज्यसरकारने प्रस्ताव पाठविला. ४ सप्टेंबर २०१९ ला केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने महाराष्ट्रातील सरकारला धोबी-परीट समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. यात त्यांनी धोबी समाजाच्या आरक्षण संदर्भातील माहिती एका तक्त्यात पाठविण्याची विनंती केली होती. तो प्रस्ताव विहित तक्त्यात तात्काळ पाठविण्यात यावी, अशी विनंती करूनही १२ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. सरकारला जाग यावी, याकरिता हे आंदोलन केल्याचे महाराष्ट्र राज्य धोबी-परीट महासंघ(सर्व भाषिक)चेसंस्थापक अध्यक्ष डी.डी. सोनटक्‍के यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. अमरावती येथे प्रविणभाऊ शेंद्रे, मदनभाऊ गाजले,सौ वैशालिताई केळतकर,रमेश तायडे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्य शासनाला विहित प्रपत्रामध्ये माहिती भरून पाठविण्याच्या सूचना असताना सुद्धा टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप प्रवीण शेंदरे, रमेश तायवाडे, विनोद बाभुळकर, रामदास भाग्यवंत, वैशाली केळझरकर, चंद्रशेखर कडूकार, सुरेश नायडकर, मुकेश उंबरकर आदींनी केला. अकोला येथे संघटनेचे कार्याध्यक्ष अनिल शिंदे, अरविंद तायडे,ओमभाऊ बुंदेले,गोपाल मोकळकर,मीनाताई कवडे यांनी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. तर बुलढाणा येथे संजय सुरडकर,गणेश खर्चे, शंकर परदेशी,महादेव इधोकार यांनी सरकारचा निषेध करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. वाशीम येथेही अनिल मस्के, विजय अकोटकर,राजू धोंगडे सरकारचा निषेध केला. तर यवतमाळ येथे राजेश मुके, चंद्रशेखर केळतकर,संजय धोंगडे,बेबीताई शेवतकर यांनी आरक्षणासाठी आंदोलन केले. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गडचिरोली येथेही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. आरक्षणाविषयी सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येते. याकरिता हे आंदोलन करण्यात आले. सरकारने याविषयी आपली भूमिका जाहीर केली नाही तर विधानभवनावर धडक देण्यात येईल.

- डी.डी. सोनटक्‍के, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य धोबी-परीट महासंघ(सर्व भाषिक) -संपादन ः चंद्रशेखर महाजन

