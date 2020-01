का गडगडले सोयाबीनचे भाव? कुठे चुकला बळीराजा?

अमरावती : खरीप हंगाम घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नगदी पैसे मिळवून देणाऱ्या सोयाबीनचे भाव या आठवड्यात चांगलेच घसरले. चार हजार रुपये क्विंटलवर गेलेले सोयाबीनचे भाव तब्बल दोनशे रुपयांनी गडगडले. तसेच सोयाबीनची बाजारातील आवकही मोठ्या प्रमाणात मंदावली असून शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन संपत आल्याचे हे चिन्ह असल्याचे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. चांगल्या भावामुळे शेतकरी होते खूष यंदा पावसाचा फटका बसल्याने सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन घटले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी प्रारंभापासूनच जास्त भावाने सोयाबीन खरेदीचा सपाटा लावला होता. खुल्या बाजारातील भाव शासनाच्या हमीभावापेक्षा अधिक मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजाराकडे धाव घेत आपल्याकडील सोयाबीन विकण्याला सुरुवात केली. त्यामुळे आपसुकच शासकीय खरेदीकडे पाठ फिरवली गेली. मात्र, आता खुल्या बाजारातील भाव पडू लागल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा शासकीय हमीभावाने सोयाबीन विकण्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. शासनाने 3,710 रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांनी चार हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाव दिल्याने शेतकऱ्यांनी शासकीय खरेदीकडे पाठ फिरवली होती. हंगामात सोयाबीनचे भाव 4300 रुपये प्रति क्विंटलवर गेले होते. त्यामुळे चांगल्या प्रतीच्या सोयाबीनची खरेदी जोमाने झाली. त्याच पाठोपाठ हलक्‍या व दुय्यम प्रतीच्या सोयाबीनलाही यावेळी खुल्या बाजारात 3200 रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. या दोन्ही प्रतीच्या सोयाबीनमध्ये आता घसरण झाली आहे. शनिवारी (ता.18) येथील बाजार समितीत सोयाबीनला 3,930 ते 3,960 रुपये भाव मिळाला व 2 हजार 832 पोत्यांची आवक नोंदली गेली. हमीदराच्या तुलनेत हे भाव अजूनही 260 रुपयांनी अधिक असल्याने शासनाच्या खरेदी केंद्रांकडे शेतकऱ्यांची पाऊले अद्याप वळलेली नाही. अवश्‍य वाचा- किराणा भडकला : शेंगदाणा, मूगडाळ, मटकी, खाद्यतेलाचे भाव भिडले गगनाला अनिश्‍चितता कायम चांगल्या प्रतीच्या सोयाबीनला बराच काळ चार हजारांवर भाव मिळाला. यंदा तुलनेने कमी आवक झाली. आताही आवक मंदावली आहे. मात्र, भाव का कमी झालेत याचा अंदाज येऊ शकला नाही. आगामी काळात ते चढतील की नाही हे सध्यातरी सांगता येत नसल्याचे बाजार समितीमधील अडते राजेश पाटील यांनी सांगितले.



