Nagpur widow exploitation case: लग्नाचे आमिष व गुंतवणुकीचा बहाणा; विधवेवर अत्याचार करून साडेदहा लाखांची लूट, दोघांना अटक

नागपूर : पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ४० वर्षीय विधवेवर अत्याचार करून तिच्याकडून साडेदहा लाख रुपये उकळल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांवर ऍट्रॉसिटी आणि विविध कलमांसह गुन्हा दाखल करीत अटक केली..मोहम्मद शफात शेख शमीम अख्तर शेख (वय २८) असे मोठ्या तर मोहम्मद नावेद शेख शमीम अख्तर शेख (वय २६, दोन्ही रा. पाचपावली) असे अशी अटकेतील लहान भाऊचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला आणि आरोपी मोहम्मद शफात शेख शमीम अख्तर शेख हा शेजारी असून काही वर्षांपूर्वी तिच्या पतीचे निधन झाले. तीला दोन मुले आहेत. घरासमोर असल्याने मोहम्मद शफात तिला मदत करायचा. यातून तिची त्याचेशी मैत्री झाली. त्यानंतर मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर झाले. यातून शफातने तिला लग्नाची गळ घातली. त्याला होकार दिल्यावर आरोपीने तिच्यावर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. काही महिन्यांपूर्वी महिलेने तिचे शेत विकले. त्याचे १८ लाख रुपये तिला मिळाले. ही माहिती मोहम्मद शफात या कळताच, त्याने तिच्याकडून जमीन आणि घरामध्ये पैसे गुंतविण्याच्या बहाण्याने १० लाख ४६ हजार रुपये घेतले. दरम्यान मोठ्या भावाने तिच्याकडून घेतलेले पैसे कुठेच गुंतविले नसल्याची माहिती मिळाली असता, पीडिता महिलेने त्याला पैशासाठी तगादा लावण्या सुरुवात केली. त्यावर त्याने फक्त ६१ हजार ९०० रुपये परत केले. उर्वरित पैसे परत देण्यास नकार देत, त्याने धमकी देण्यास सुरुवात केली. त्यावरून पीडितेने पाचपावली पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्याआधारे पाचपावली पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध ऍट्रोसिटी, फसवणूक, अत्याचार, गुन्हेगारी धमकी यासह संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. पोलिस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..लहान भावानेही केले ब्लॅकमेलमोठ्या भावासोबत महिलेचे प्रेमसंबंध असल्याची माहिती त्याच्या लहान भाऊ मोहम्मद नावेद याला कळाल्यावर त्याने महिलेला तिला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. तसेच शरीरसुखाची मागणी केली. त्याला नकार दिल्यावर त्याने ही माहिती सर्वांना सांगण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्याने पीडिताला जरीपटका आणि इतर ठिकाणी बोलावून तिच्यावर अत्याचार केला तसेच, तिच्याकडून पैसेही उकळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.