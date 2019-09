चार महिन्यांतच दुभंगले जलयुक्त शिवार योजनेचे नवीन बंधारे

कोरची (जि. गडचिरोली) : तालुक्‍यातील बोरी ग्रामपंचायत हद्दीतील हुडुकदुमा येथे चार महिन्यांपूर्वी जलयुक्त शिवार योजनेतून बांधण्यात आलेले दोन सिमेंट बंधारे थोड्याच पावसात दुभंगले असून, बंधाऱ्यांचे दोन तुकडे झाले आहेत. त्यामुळे बंधाऱ्याच्या बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारून राज्यभरात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना गती दिली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून दिला. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर काम केले गेले. त्याचाच एक भाग म्हणून बोरी ग्रामपंचायत हद्दीतील हुडुकदुमा येथे 10 टीसीएम क्षमतेचा एक बंधारा जंगलातून येणाऱ्या नाल्यावर लक्षावधींचा खर्च करून बांधण्यात आला. कोरची तालुक्‍यात पडयालजोब येथे तीन बंधारे, घुगवा दोन, हेटाळकसा पाच, हुडुकदुमा दोन, खसोडाला दोन, काडे दोन असे सोळा बंधारे मंजूर करण्यात आले.

सोळाही बंधारे कंत्राटदारांनी स्वत:च ले-आउट टाकून काम केल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कनिष्ठ अभियंता किंवा उपविभागीय अभियंता यांनी कधी भेट दिली नसल्याचे हुडुकदुमा ग्रामसभेचे बलूराम हिचामी यांनी सांगितले. अल्पावधीत बंधारे तुटल्याने विभागीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. यासंदर्भात उपविभागीय अभियंता बरडे यांच्याशी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी उचलला नाही.

