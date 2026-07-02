विदर्भ

Amravati Crime : पतीनेच नातेवाईकासोबत संबंध ठेवायला लावले, अत्याचारानंतर मारहाण; पत्नीचे गंभीर आरोप

स्वत:च्या पतीनेच आपल्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी एका नातेवाइकाला केले बाध्य.
Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती - स्वत:च्या पतीनेच आपल्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी एका नातेवाइकाला बाध्य केले, असा आरोप पीडित महिलेने तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे रहिमापूर पोलिसांनी पीडितेच्या पतीसह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
crime
wife and husband
Woman