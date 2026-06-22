विदर्भ

रात्रीची वेळ, एसटी बसमध्ये अंधार; कंडक्टरचं महिलेशी गैरवर्तन, वाशिम-छत्रपती संभाजीनगर बसमधील प्रकार...

Woman Alleges Misconduct by MSRTC Conductor : या घटनेमुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून संबंधित वाहकावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
Woman Alleges Misconduct by MSRTC Conductor

Woman Alleges Misconduct by MSRTC Conductor

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बुलडाणा : वाशिम ते छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान धावणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधील एका वाहकावर महिला प्रवाशाशी गैरवर्तन व विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून संबंधित वाहकावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

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