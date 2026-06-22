रात्रीची वेळ, एसटी बसमध्ये अंधार; कंडक्टरचं महिलेशी गैरवर्तन, वाशिम-छत्रपती संभाजीनगर बसमधील प्रकार...

बुलडाणा : वाशिम ते छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान धावणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधील एका वाहकावर महिला प्रवाशाशी गैरवर्तन व विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून संबंधित वाहकावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएच-१४ बीटी ९६०१ क्रमांकाची वाशिम-छत्रपती संभाजीनगर बस शुक्रवारी सायंकाळी ६ वाजता वाशिम येथून निघाली होती. बसमध्ये दोन महिला प्रवासी वाशिम येथून चढल्या होत्या. गाडीत मोठी गर्दी असल्याने एका महिलेला वाहकाच्या शेजारील जागेवर बसावे लागले. तर दुसरी महिला मागील सीटवर बसली होती..VIDEO : छताचा पत्रा उखडला, चालकानं हातानं ओढून बसवला; लालपरीची दयनीय अवस्था, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ.महिलेच्या आरोपानुसार, प्रवासादरम्यान संबंधित वाहकाने तिच्याशी वारंवार अयोग्य वर्तन केले. रात्रीचा वेळ आणि सोबत केवळ महिला असल्याने त्यांनी कोणताही वाद न घालता मेहकरपर्यंतचा प्रवास पूर्ण केला. मेहकर येथे उतरल्यावर संबंधित महिलेने आपल्यासोबत घडलेला प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला.त्यानंतर या घटनेबाबत बुलडाणा विभाग नियंत्रकांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे..कारमध्ये बसून मोबाईलवर नको ते पाहायचा, नंतर मुलींना पाहून पँट काढायचा अन्...; पुणे मनपातील कर्मचाऱ्याच्या मुलाचं भलताच कांड.तक्रारीत संबंधित वाहकाविरुद्ध सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करावी तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्याला निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.या घटनेमुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.