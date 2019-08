विधी महाविद्यालयाचीही महिला हिंसाचार विरोधी समितीकडे तक्रार

अमरावती : शहरातील विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी स्वत:हून, विद्यार्थिनीला झालेल्या मारहाणप्रकरणाची तक्रार महाविद्यालयातील महिला हिंसाचार विरोधी समितीकडे नोंदवून, चौकशीची मागणी केली.

प्राचार्य प्रणय मालवीय यांनी त्याची पुष्टी गुरुवारी (ता. 22) केली. पीडित विद्यार्थिनीवर डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून, तिच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे प्राचार्यांनी स्पष्ट केले. या घटनेनंतर पोलिसांची स्वत:त्र चौकशी सुरू असताना, महाविद्यालयाच्या हिंसाचार विरोधी समितीही चौकशी करणार आहे. प्रा. भाग्यश्री देशपांडे या समितीच्या अध्यक्षा आहेत. गुन्हा दाखल झालेला विद्यार्थी अजिंक्‍य सिनकर याच्या पालकांसोबत महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने संपर्क साधून चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले. परंतु पालक गुरुवारपर्यंत अमरावतीत दाखल झाले नव्हते. अजिंक्‍य हासुद्धा दुसऱ्याही दिवशी पसार होता. सदर समिती आता नव्याने पीडित विद्यार्थिनीसह घटनेच्या वेळी परिसरात हजर काही विद्यार्थी, प्राध्यापकांचे बयाण नोंदविणार आहे. त्यामुळे अजिंक्‍य याच्यावर समितीकडून नव्याने काही कारवाई होते काय, याकडे अनेकांचे लक्ष्य लागलेले आहे. कायद्याच्या शिक्षणाचे धडे गिरविणाऱ्या महाविद्यालयातच विद्यार्थ्याकडून विद्यार्थिनीस झालेल्या मारहाणीची पुनर्रावृत्ती होऊ नये म्हणून भविष्यात विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन केल्या जाईल.

-प्रणय मालवीय, प्राचार्य, विधी महाविद्यालय, अमरावती.

