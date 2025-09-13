विदर्भ

Maharashtra Politics: सहा जि.प.वर राहणार नारीशक्तीची सत्ता; अकोला, वाशीम, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदियाचा समावेश

women empowerment: विदर्भातील नऊ जिल्हा परिषदांच्या आरक्षण सोडतीत महिलांना मोठा वाटा मिळाला आहे. अकोला, वाशीम, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्हा परिषदांवर महिला अध्यक्ष विराजमान होणार आहेत.
Maharashtra Politics

Maharashtra Politics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : विदर्भातील नऊ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहे. यासाठी अध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत शुक्रवारी काढण्यात आली. हे आरक्षण अडीच वर्षांसाठी राहणार आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
election
women empowerment
Reservation policy in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com