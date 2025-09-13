Maharashtra Politics: सहा जि.प.वर राहणार नारीशक्तीची सत्ता; अकोला, वाशीम, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदियाचा समावेश

नागपूर : विदर्भातील नऊ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहे. यासाठी अध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत शुक्रवारी काढण्यात आली. हे आरक्षण अडीच वर्षांसाठी राहणार आहे..नऊपैकी अकोला, वाशीम, अमरावती, चंद्रपूर व गडचिरोली या पाच जिल्हा परिषदांवर यंदा महिलांची सत्ता राहणार आहे. भंडारा व गोंदिया या जिल्हा परिषदांची मुदत २०२७ मध्ये संपणार आहे. तेव्हा होणाऱ्या या दोन जि.प.साठीही आरक्षण काढण्यात आले असून, त्यातील गोंदिया जि.प.च्या अध्यक्षपदावरही महिलाच विराजमान होणार आहे..राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाची यादी आज जाहीर करण्यात आली. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे खुल्या गटासाठी असणार आहे. याशिवाय राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे..अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (एसटी) महिला या प्रवर्गासाठी राखीव निघाले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातींच्या मतदारसंघावर आता प्रत्येकच पक्षाचे लक्ष असणार आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मावळत्या कार्यकाळात ओबीसी (महिला) वर्गासाठी राखीव होते. अनेक वर्षांनंतर बुलडाणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. १९९२-९७ या काळात सूर्यकांत बाहेकर हे खुल्या प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले होते. त्यानंतर यावर्षी पहिल्यांदाच खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाले आहे. वाशीमचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (एसटी) महिला प्रवार्गासाठी राखीव झाले आहे. वाशीम जिल्हा परिषदेत या आधी एकदा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलेला ही संधी मिळाली आहे..अमरावती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण (जनरल) महिलेसाठी राखीव राहणार असून मिनी मंत्रालयाच्या प्रमुखपदी पुन्हा एकदा महिलेला विराजमान होण्याची संधी मिळणार आहे. या आरक्षणामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता असून, स्थानिक पातळीवर मोठी चुरस बघायला मिळणार आहे. .वर्धा जिल्ह्यातील मिनी मंत्रालयाचे अध्यक्षपद अनुसू्चित जातीकरिता राखीव राहणार आहे. जिल्ह्यात दुसऱ्यांदा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण निघाले आहे. चंद्रपूरचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती (एससी) महिला या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. जिल्हा परिषदेत ५६, तर पंचायत समितीमध्ये ११२ सदस्य राहणार आहेत. यवतमाळ येथील अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी राहणार आहे. यामुळे आता अनेक मातब्बर पुन्हा एकदा निवडणूक रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. अध्यक्षपद सर्वसाधारण झाल्याने चुरस आखणी वाढणार आहे..सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण (जनरल) महिलेसाठी राखीव राहणार आहे. तर भंडाराचे अध्यक्षपद ओबीसीसाठी राखीव झाले आहे. गडचिरोली जिल्हा परिषदेवर यंदा सर्वसाधारण (महिला) संवर्गातून अध्यक्ष आरूढ होणार आहे. विशेष म्हणजे मागील कार्यकाळात गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी महिलाच विराजमान होत्या. तेव्हा हे पद इतर मागासवर्ग (महिला) राखीव होते..Electric Shock: तेरा जणांना लागला शॉक, एकाचा मृत्यू; बारा जण बचावले, वडगांव रोठे येथील घटना.आरक्षण सोडतीनुसार नागपूर जिल्हा परिषदेवर ‘ओबीसी’राज असणार आहे. त्याचप्रमाणे तेरा पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदाचेही आरक्षण काढण्यात आले आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी सक्रिय होतील, असे दिसून येते..सर्वसाधारण खुला प्रवर्गपुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलडाणा, यवतमाळ अनुसूचित जातीबीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला)अनुसूचित जमातीपालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशीम (महिला) महिला आरक्षणठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया आणि गडचिरोलीइतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा नव्या नेतृत्वाला संधीया आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविताना महत्त्वाचे बदल होतील. पक्ष पातळीवर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार असून, महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.