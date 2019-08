नागपूर : महिला व बालकल्याण विभागामार्फत निविदा न काढता देण्यात आलेल्या कंत्राटात 6 महिने ते दीड वर्षादरम्यान चिमुकल्यांना आहारात कडधान्याचा पुरवठा करण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसार या वयात "बेबी फूड' देणे आवश्‍यक असताना, त्यांना कडधान्याचा समावेश असलेला आहार कसा काय देण्यात येत आहे? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

अंगणवाडींच्या माध्यमातून 2009 सालापासून "टीएचआर' दिल्या जातो. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अंगणवाडीत सहा महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील चिमुकले आणि स्तनदा माता व गर्भवती महिलांना "टीएचआर'चा पुरवठा केला जातो. "टीएचआर'वाटपात काम करणाऱ्या राज्यातील पुरवठादारांवर आक्षेप नोंदवीत फेब्रुवारी 2019 मध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने 18 कंत्राटदारांकडून "टीएचआर' वाटपाचे काम बंद करण्याचे निर्देश दिले. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने त्यांच्याकडून टीएचआरची जबाबदारी काढून घेतली. मात्र, या कंत्राटदारांना सामावून घेण्यासाठी 6 महिने ते तीन वर्षांदरम्यान चिमुकल्यांना आहारात कडधान्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिले. यासाठी कुठलीच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही.

विशेष म्हणजे सहा ते दीड वर्षापर्यंतच्या मुलाला दात नसल्याने "बेबी फूड' देण्याची पद्धत आहे. तेव्हा त्यांना कडधान्याचा समावेश असलेले अन्न दिल्यास ते खाणार कसे? हा प्रश्‍न आहे. शिवाय त्यांची पचनशक्ती बघता, त्यांना देता येणे शक्‍य नाही. असे असताना, या वयोगटातील मुलांच्या आहारात कडधान्याचा समावेश कसा काय केला? हे कोडेच आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या कामावर शंका निर्माण होत आहे. सहा महिने ते दीड वर्षाच्या मुलांना टप्प्याटप्प्याने प्रोटीन आहार देण्यात येतो. एक ते दोन वर्षांपर्यंत त्यात थोडा बदल करून सॉलिड आणि त्यानंतर कडधान्यांचा वापर करता येतो. मात्र, अगोदरच कडधान्य देता येणे शक्‍य नाही.

-डॉ. अविनाश गावंडे, बालरोगतज्ज्ञ चिमुकल्यांना "प्रोटिन्स' मिळावे यासाठी कडधान्य देण्यात येते. ते शिजवून मुलांना देण्यात यावे असे सांगण्यात येते. त्यामुळे यात काही गैर नाही.

-सचिन जाधव, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग.

